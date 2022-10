El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 20 de octubre de 2022

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Siempre podrás superar lo que sucede. Hay una situación laboral que te preocupa y obstaculiza desde hace algún tiempo, y es que en realidad no haz hecho lo suficiente para solucionarla. ¿Que esperas? Quizá hoy no sea el día para darle punto final, pero si puede serlo para dar el primer paso.

Tauro

Podría crearse un caos, creado por personas que sin malas intenciones te involucran en algo que no tienes nada que ver. Evalúa que tan importante es que tomes una acción. Ten presente que a veces hay que ignorar, hacer como que no es contigo. Si al final decides que te afecta, toma acción, pero hazlo desde la tranquilidad que te da estar claro de tu inocencia.

Géminis

Te sientes estancado en ciertas áreas de tu vida y es que últimamente haz sido un poco descuidado, pero como ya no lo puede ser más, es el momento de reevaluar tus metas y crearte nuevos retos basados en el orden, la estrategia y la planificación.

Cáncer

Tu familia será tu mejor aliado para ayudarte a solucionar un problema emocional. No temas recurrir a ellos si te sientes mal. Entiende y acepta que no siempre podemos solos, que dos cabezas piensan mejor que una y lo que tú, por alguna u otra razón, no ves, otros si lo ven.

Leo

Nuevas oportunidades de trabajo. Opciones de cambios en el trabajo actual o incluso cambios radicales favorables. No es un momento astrológico ideal, pero si se presenta algo mejor deberías aceptarlo.

Virgo

Tus procesos podrían ser mas lentos de lo que tenías planeado. Surgen pequeños obstáculos de trámites de documentos, dificultad para llegar a acuerdos, falta de cumplimiento de parte de los involucrados y retrasos que lejos de angustiar, debes asumir con paciencia y perseverancia. La buena noticia, es que es temporal. Paciencia.

Libra

No pierdas tiempo en detalles sin importancia. Si te empeñas en que todo sea perfecto nunca terminarás lo que empieces. Establece fechas y no las cambies. Hay que poner límites tanto en tus acciones como en los resultados, sino será el cuento de nunca acabar.

Escorpio

Revisa lo que no funciona y has una reestructuración lo más pronto que puedas. No importa si tienes que volver a empezar, de hecho es mejor que lo hagas, sobretodo si quieres que esta vez no hayan tantos errores. ¿Algo más? Llega hasta el final y casi de inmediato, comienza algo nuevo. No te detengas, porque el que se cansa, pierde.

Sagitario

En ocasiones podrías sentirte algo perdido, pero nada fuera de lo normal. Evita tomar decisiones importantes o establecer conversaciones demasiado serias. Ya mañana será otro día y las cosas fluirán. Por otro lado, una persona especial, te conquista con un detalle lleno de amor.

Capricornio

Profundiza. No digas que no y mucho menos lo hagas sin saber a lo que te estás negando. A veces te cierras y te niegas posibilidades que están allí, pero que no ves. Eres de los que no escucha, porque crees que eres dueño de la verdad, y puede que lo seas, pero hay otras verdades que pueden funcionan aún más.

Acuario

Día de ser prudente. Hay puertas que se abren y personas que aparecen o reaparecen para ser parte de una nueva etapa de tu vida. Sigue tu intuición y profundiza sobre sus verdaderas intenciones y sobre el papel que jugarán a partir de ahora. Trata que, desde el principio, cada uno esté en el lugar que debe de estar.

Piscis

Las relaciones personales se tornan profundas, correspondidas y hasta espirituales. Por primera vez en mucho tiempo te sientes comprendido y apoyado. Es momento de dar y recibir, procura que para mantener un equilibrio, sea en la misma medida.