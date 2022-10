El dudoso pasaporte de Alex Saab como “enviado especial” (FOTO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Alex Saab, señalado de ser testaferro del régimen de Nicolás Maduro, cumplió el 16 de octubre un año preso en Estados Unidos sin una fecha para el inicio de su juicio por lavado de dinero y en medio de conjeturas sobre si es objeto de negociaciones entre los dos países.

lapatilla.com

Las dudas en el entorno que lo rodea siguen apareciendo a medida que pasa el tiempo, el pasado 17 de octubre el periodista Joshua Goodman compartió a través de sus redes sociales una foto del pasaporte de Saab como “enviado especial”.

Goodman detalló “el supuesto pasaporte de “enviado especial” de Alex Saab aparece en una nueva moción para desestimar” agregando que el canciller del régimen nunca lo mencionó en la carta de “protesta” por su arresto a Cabo Verde.

Y es que, en la imagen compartida por el periodista se puede apreciar el número de pasaporte 8063 con cargo de “enviado especial del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores” mientras que en la carta adjunta el número 146601956, “cita otro pasaporte, con un número diferente. ¿Saab dejó el pasaporte diputado en casa?” concluyó.

Alex Saab's purported "special envoy" passport appears in new motion to dismiss.

But there's a problem: Venezuela's FM doesn't mention it in a letter protesting his arrest to Cape Verde.

He cites another passport, w/ a different number. Did Saab leave the dip passport at home? pic.twitter.com/sbvoj5h4CH

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) October 18, 2022