Se filtró “Face It Alone”, el tema inédito con la voz de Freddie Mercury que Queen presentará próximamente

Los fanáticos de Queen en todo el planeta cuentan ya las horas para la llegada de Face It Alone, la canción que permaneció inédita durante más de tres décadas, grabada por Freddie Mercury y su banda, que en estos días se está anunciando por todos los rincones del mundo, con una fecha que ya está marcada a fuego, la del próximo jueves, 13 de octubre, así lo reseñó INFOBAE.

“¡Fanáticos de Queen! ¿Vieron las noticias? Tengan los ojos bien abiertos y compartan sus fotos de dónde vieron los afiches usando #FaceItAlone”, tuiteó la famosa banda el pasado viernes. Aunque ya no está disponible, durante un tiempo se filtraron unos segundos de este tema, en los que se podía escuchar a Mercury cantar: “In the end, in the end, you have to face it alone”, que vendría a ser: “Al final, tienes que afrontarlo solo”. Sin embargo, una radio francesa lo emitió en forma completa durante la tarde de este martes.

Los integrantes originales y actualmente activos de la mítica banda de rock Queen, Brian May y Roger Taylor, habían dado a conocer meses atrás el estreno de una pista inédita grabada con la voz de Freddie Mercury, correspondientes al disco The Miracle, la cual no fue integrada en el tracklist final del álbum.

Durante una entrevista realizada a Taylor éste mencionó que habían olvidado la existencia de esa canción, el baterista afirmó que es realmente una maravilla, mientras que a su compañero le parecía una misión imposible el rescatar su contenido, sin embargo su equipo de ingenieros dijo que podían rescatarlo con algunas modificaciones.

Para el mes de septiembre estaba contemplado el estreno de la pieza musical según la entrevista con BBC Radio 2, se piensa que la elección del mes no es aleatoria pues en esas fechas se conmemora el nacimiento de Freddie Mercury. Pero se retrasó y el mismo será presentado el próximo jueves.

El álbum The Miracle, el decimotercero de la banda, fue lanzado en mayo de 1989 y lo remasterizaron en 2011, el cual cuenta con éxitos como I Want It All, The Invisible Man y Breakthru, la primera canción fue compuesta por Brian en honor a su mujer y lleva un mensaje de apoyo a la ambición y al inconformismo, la segunda la arregló el baterista de la banda y hablaba de lo que un hombre invisible puede hacer con esa cualidad y la tercera fue compuesta entre Freddie y Roger con la finalidad de subirse el ánimo pues la salud del primero ya comenzaba a deteriorarse a consecuencia del SIDA y su compañero estaba atravesando la ruptura amorosa de su primer esposa.

A los 52 años de la fundación de la banda británica, las sorpresas no parecen terminar y en esta ocasión traen una canción original con la voz del difunto vocalista Freddie Mercury, los miembros actualmente activos confirmaron que se trata de un corte grabado durante el penúltimo sencillo que realizaron con la banda completa, antes de la muerte del aclamado intérprete.

Debido al estado en el que encontraron la cinta tuvieron que recurrir a un equipo de ingenieros para poder restaurarla, The Miracle en aquel momento fue el preferido en Reino Unido lo que provocó que se convirtiera en disco platino.

Es la segunda ocasión en que se revela un tema inédito de Mercury pues en junio de 2019 Universal Music público otra versión de Time, estrenada en 1985 y nuevamente lanzada en 2019 después de dos años de que el músico Dave Clark trabajara en restaurar la pista y publicándola bajo el nuevo nombre de Time Waits for No One, que tiene una duración de tres minutos y medio y se puede apreciar únicamente la voz del vocalista en toda su extensión de rango vocal siendo acompañada de fondo con piano.