“Meghan Markle investigó al príncipe Harry antes de su encuentro a ciegas en un bar”, reveló un escritor real

El príncipe Harry “se aferra” a su esposa Meghan Markle “como un hombre necesitado, como un bote salvavidas”, afirmó el biógrafo real Tom Bower en exclusiva a Page Six. La duquesa de Sussex “satisface todos” los “requisitos” del duque de Sussex, opinó el autor de “Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors”.

Por infobae.com

Bower también afirma que el hijo del rey Carlos III, de 38 años, es un hombre “dañado” y “muy perturbado” como resultado de un trauma infantil, y Markle, de 41 años, supo cómo ganárselo. “Está psicológicamente dañado tanto por la muerte de su madre como por el trato del padre a su madre, y al propio Harry, cuando era un niño”, alega el autor.

El infeliz matrimonio de su madre, la princesa Diana, debido a la larga relación del rey Carlos III con su ahora esposa, la reina consorte Camilla, fue noticia en los tabloides cuando Harry era tan sólo un niño. La trágica muerte de la ex princesa de Gales en agosto de 1997, cuando Harry tenía solo 12 años, también captó una intensa atención de los medios.

El duque de Sussex habló previamente sobre el trauma que rodeó su infancia, acusando a su padre de transmitir un “ciclo” de “dolor y sufrimiento genético” en el podcast “Armchair Expert” de Dax Shepard en 2021. También afirmó que tanto su padre como su hermano mayor William estaban “atrapados” y que sentía “lástima” por ellos.

Markle siempre ha afirmado que no sabía nada de Harry cuando tuvo su primer cita, y solo preguntó si era “agradable”. Sin embargo, en “Revenge”, Bower alegó que la ex actriz de “Suits” investigó cuidadosamente a el príncipe antes de su encuentro a ciegas en un bar de Londres a principios de julio de 2016. “Como una mujer inteligente con mucha experiencia, sabía exactamente qué botones presionar”, afirma el biógrafo al citado medio.

Bower enfatizó que Harry era “miserable” como miembro de la realeza y Markle le ofreció una salida.

La pareja abandonó sus deberes reales en enero de 2020, menos de dos años después de casarse en mayo de 2018. Harry y Markle ahora viven en Montecito, California, con sus dos hijos, Archie, de 3 años, y Lilibet, de 1, y firmaron acuerdos lucrativos con Spotify y Netflix.

“Creo que disfruta mucho más remando en el Pacífico que estrechando la mano bajo la lluvia en una ciudad del norte de Gran Bretaña”, dijo Bower, refiriéndose a los compromisos que la familia real organiza cada año.

Bower también cree que la muerte y el funeral recientes de la reina Isabel II deben haber sido particularmente difíciles para Harry, que en un principio se le impidió usar su uniforme militar para honrar el ataúd de su abuela y no ser invitado a una recepción previa al funeral.

Las fotos para “humillar” a la familia real

De acuerdo con Bower, famoso por sus biografías no autorizadas, los duques de Sussex habrían publicado sus más recientes retratos para “humillar a la familia real”.

El escritor, que analizó con hechos el comportamiento de la pareja, concluyó que tratan de construir un negocio de su imagen: “Todo es dinero. Y para su beneficio, estuvieron a la vista del público durante siete días o más durante el funeral, todos los días fueron filmados”.

En ese sentido, también manifestó que todo se trataría de una estrategia para construir a “Meghan como una marca” y citó ejemplos que respaldaban su opinión como Archetypes, el podcast de la duquesa, la serie en Netflix y el libro de memorias que el príncipe Harry publicaría a fines de este año. Sobre este último, al parecer dejaría muy mal parado a la corona.

Por otra parte, Bower comparó las apariciones que el matrimonio tuvo durante el Jubileo de Platino de la reina en junio con los actos con ocasión de su funeral. En palabras del escritor, en el primero, “fueron arrastrados a una ventana en el piso de arriba y apenas se los vio”. Sin embargo, en septiembre “fueron el centro del escenario”.

El fotógrafo y amigo de Meghan, Misan Harriman, publicó dos fotos tomadas durante el viaje del matrimonio a Reino Unido, justo antes del fallecimiento de Isabel II el 8 de septiembre. En una de las imágenes, la pareja se miran a cámara y en la otra, en blanco y negro, están de perfil.

Estas fotografías de la pareja fueron publicada casi en simultáneo con un retrato real, compartido por la Casa Real británia, donde está el rey Carlos III, Camilla, reina consorte, y los príncipes de Gales. Los duques de Sussex fueron omitidos.

La muerte de Isabel II trajo consigo el cambio de todos los roles en la familia real británica. Carlos dejó de ser príncipe de Gales para convertirse en el nuevo rey de Inglaterra y William sucedió a su padre en el título que llevó por más de seis décadas.

Tras la muerte de Isabel, los duques de Sussex fueron removidos casi al final en la página oficial de la familia. El príncipe Andrés, quien también fue obligado a retirarse de la vida real por su amistad con Jeffrey Epstein, está justo detrás de Meghan y Harry.