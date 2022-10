Las sentidas palabras de la madre de Britney Spears suplicándole a la “Princesa del Pop” que la perdone

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La madre de Britney Spears se disculpó públicamente por cualquier “dolor” que la estrella del pop soportó durante su tutela de 13 años.

Por Infobae

Lynne Spears suplicó el perdón de su hija en un comentario de Instagram después de que Britney dijera en una larga publicación que “una disculpa genuina ayudaría a cerrar su disputa familiar”.

“¡Lamento mucho tu dolor! ¡He estado arrepentida durante años!”. Lynne respondió.

“¡Te quiero mucho y te extraño!” continuó y agregó: “¡Britney, en el fondo sabes cuánto te amo y te extraño! ¡Me disculpo por cualquier cosa y todo lo que te haya lastimado!”.

La autora de “Through the Storm”, de 67 años, también le rogó a la ganadora del Grammy, de 40, que la “desbloqueara” para que “puedan hablar en persona”.

Una fuente cercana a Lynne le dijo a Page Six en exclusiva que la madre de Spears ha estado “intentando, tratando de ponerse en contacto” con Britney por teléfono y se siente “indefensa”, dejándola “sin otra opción que recurrir a las redes sociales”.

En la publicación que provocó el mea culpa de Lynne, Britney escribió el viernes que los miembros de su familia “no tienen ningún tipo de conciencia y realmente creen en sus mentes que no han hecho nada malo en absoluto” con respecto a su tutela, que le dio a su padre, Jamie Spears, control de las decisiones personales, médicas y financieras del cantante de “Toxic” desde febrero de 2008.

Un juez de Los Ángeles rescindió por completo el controvertido acuerdo legal en noviembre de 2021, casi cinco meses después de que Britney afirmara ante el tribunal que Jamie, de 70 años, la había enviado a un centro de salud mental en contra de su voluntad y la obligó a salir de gira.

“No tengo una familia que me valore o me respete…. en absoluto !!!”. Britney agregó en su publicación de Instagram. “Esa es la parte difícil para mí y por mucho que los amaba, es algo que probablemente nunca podré superar”.

“Podrían al menos responsabilizarse de sus actos y reconocer el hecho de que me hicieron daño. Para mí, una disculpa genuina me ayudaría a cerrar el círculo, pero sinceramente me sorprende que cada día de mi vida, incluso después de saber lo que me hicieron, sigan actuando como si estuviera bien”, escribió en su publicación.

Britney añadió que a pesar del tiempo, continúa trabajando en ser más fuerte.

No es la primera vez que Lynne se dirige a su hija a través de su cuenta de Instagram.

El 28 de agosto, la madre de la cantante escribió: “Britney, toda tu vida he intentado apoyar tus sueños y deseos. Y también he hecho todo lo posible para ayudarte a salir de las dificultades. Nunca te he dado ni te daría la espalda. Esta plática es sólo para ti y para mí, cara a cara, en privado”.

Spears no invitó a sus padres ni a sus hermanos cuando se casó con Sam Asghari a mediados de este año. Sus hijos tampoco asistieron.

Una persona cercana a Britney dijo que aunque Lynne nunca tuvo un papel formal en la tutela como Jamie, la cantante se siente más herida por “la inacción de su madre porque siempre fueron cercanas”. Mientras tanto, Britney y su padre “tuvieron una relación tensa durante años, incluso antes de la tutela”, según la fuente.

La fuente de Britney también señala que, a pesar del “amor” de Lynne, ella todavía le pide a su hija más de USD 600.000 en honorarios legales.

El hijo de Britney Spears, Jayden James Federline, habló por primera vez de la relación que mantiene actualmente con su madre. En una entrevista, el adolescente contó por qué con su hermano Sean Preston decidieron no asistir a la boda de su madre.

En una entrevista para en el canal ITV, según adelantó el tabloide Daily Mail, Jayden enfatizó que no siente “odio” por su madre, pero admitió que “tomará mucho tiempo y esfuerzo” reparar su relación rota.

“Estoy totalmente convencido de que esto se puede arreglar. Sólo va a tomar mucho tiempo y esfuerzo. Solo quiero que ella mejore mentalmente. Cuando se mejore, tengo muchas ganas de volver a verla”, reveló el menor de los hermanos.

Mirando a cámara, Jayden se dirigió directamente a su madre: “Te quiero mucho, espero lo mejor para ti. Tal vez algún día podamos sentarnos y hablar de nuevo”.

Jayden explicó, también, cuál fue el verdadero motivo por el que ni él ni su hermano Sean Preston estuvieron presentes en la boda de su madre con Sam Asghari en California.

“En ese momento, simplemente no era una buena idea ir. No digo que no esté feliz por ella. Estoy muy feliz por ellos, pero ella no invitó a toda la familia y si solo íbamos Sean Preston y yo, simplemente no veo cómo esa situación habría terminado en buenos términos”, explicó.

Jayden, de 15 años, aseguró que su cuestionado abuelo “no se merece todo el odio que está recibiendo en los medios”. “Lo amo con todo mi corazón. Solo estaba tratando de ser padre”, insistió.

Los adolescentes viven junto a su padre, su madrastra, los dos hijos de la pareja, Jordan, de 11 años y Peyton, de ocho años, y los hijos mayores de Federline, Kori de 20 años y Kaleb, de 18. “Siento que este es mi lugar seguro. Mi hogar. Amo a todos aquí”, expresó Jayden.

“Creo que mamá ha tenido problemas para prestarnos atención y mostrarnos el mismo amor y no creo que le haya mostrado lo suficiente a Sean Preston y me siento muy mal por eso”, expresó Jayden. “Mamá me ha tratado mejor”, aseguró.