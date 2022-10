Gran cucaracha sin alas reaparece después de más de 80 años “extinta”

Click to share on Google News (Opens in new window)

Los expertos comparan a esta especie con los pinzones de Darwin, ya que diferentes variedades estuvieron separadas en pequeñas islas durante miles o millones de años, desarrollando su propia genética única.

Por rt.com

Una gran cucaracha sin alas que se alimenta de madera y que se creía extinta desde la década de 1930 ha sido redescubierta en la isla Lord Howe, en Australia, al pie de un baniano o higuera de Bengala (‘Ficus spp.’). Durante mucho tiempo se pensó que la ‘Panesthia lata’ se había extinguido tras la llegada de una plaga de ratas a la isla, en 1918. En dos islotes vecinos se habían encontrado algunas poblaciones dispersas de parientes cercanos, pero los ejemplares redescubiertos ahora por un estudiante de biología de la Universidad de Sídney son genéticamente diferentes, comunicó la institución el pasado sábado.

El hallazgo de estos ejemplares puede catalogarse de fortuito, explica Maxim Adams, el estudiante que los encontró: “Durante más o menos los primeros 10 segundos pensé ‘No, no puede ser'”. “Quiero decir, levanté la primera roca debajo de esta enorme higuera de Bengala, y allí estaba“, recuerda.

“Encontramos familias de ellas, todas bajo este baniano”, dijo Nicholas Carlile, científico del Departamento de Planificación y Medio Ambiente de Nueva Gales del Sur, quien estaba con Adams explorando la isla, situada unos 600 kilómetros al este de la costa australiana. Carlile indicó que la búsqueda de más ejemplares en otros banianos del lugar fue infructuosa.

“La supervivencia es una gran noticia, ya que han pasado más de 80 años desde que se vio por última vez“, manifestó el presidente de la junta de la isla, Atticus Fleming, sobre el hallazgo, realizado por primera vez en julio de 2022. “La isla Lord Howe es realmente un lugar espectacular, es más antigua que las islas Galápagos y alberga 1.600 especies nativas de invertebrados, la mitad de las cuales no se encuentran en ningún otro lugar del mundo“, agregó. Finalmente añadió: “Estas cucarachas son casi como nuestra propia versión de los pinzones de Darwin, separadas en pequeñas islas durante miles o millones de años, desarrollando su propia genética única”.

Thought to be extinct 80 years ago, @sydney_uni honours student Maxim Adams has rediscovered the Lord Howe Island wood-feeding cockroach?

Watch ? to learn why they’re critical to the island’s ecosystem.

Full story: https://t.co/OAxhTrCgvS#LeadershipInAction #USYD pic.twitter.com/3R3FVNtOXz

— University of Sydney (@Sydney_Uni) September 30, 2022