El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 4 de octubre de 2022

Aries

Hay amores que son para toda la vida, y otros que tienen fecha de caducidad. La clave es trabajar en ese amor y disfrutarlo sin ansiedad ni complicarte pensando cuanto tiempo durará. Debes entender que pueden suceder mil cosas qué no puedes controlar y que terminen relación. Eso si, ten presente que el amor que jamás debe cambiar, es el que te tienes a ti mismo.

Tauro

Estarás interesado en desarrollarte a través de estudios o investigación. Quieres darle un giro a tu vida y aprender más y más. Sabes que necesitas hacer mayor esfuerzo para avanzar, así que

te fijas nuevas metas intelectuales y no descansas hasta lograrlas, porque no solo quieres ser bueno en tu trabajo, quieres ser alcanzar la excelencia.

Géminis

Prepárate para lo que está por venir, puede que sea diferente y a veces desconcertante, pero vivir algo nuevo es justo lo que necesitas. Sentir un poco de adrenalina de vez en cuando está bien, y si haces que otros la sientan también, mucho mejor. Esta es una etapa excelente para cambios en grupo.

Cáncer

El panorama es prometedor. Notas un cambio y lo sientes tan positivo como querías. Aunque es necesario hacer un ajuste por aquí y otro por allá para que estes cómodo, lo puedes hacer. También puede que necesites ayuda extra, y la buena noticia es que no tienes que buscar demasiado, porque está más a tu alcance y disponible de lo que piensas.

Leo

Un día estás feliz y otro te quejas de tu suerte. Ya no sabes si son los demás, las circunstancias que te rodean o si el problema eres tú. Necesitas espacio para evaluar que sucede realmente en tu interior. Una vez que estés claro, podrás vivir la vida de una mejor manera, sobretodo con emociones más estables.

Virgo

Saca mejor provecho a la comunicación. La interacción será clave para llegar a acuerdos en cualquier ámbito de tu vida. Se viene algo nuevo y las relaciones con quienes te rodean deben ser lo más armónicas posibles. Tu disposición es buena, por lo que será fácil integrarse con los demás.

Libra

Te dejas llevar por tu intuición y descubres que lo que creías no es lo que te conviene y que por allí no es, así que simplemente, de un momento para otro, te detienes y desde la paciencia evalúas que nuevo rumbo debes tomar. Es posible que por un momento no sepas que hacer, pero tranquilo, deja que todo fluya, porque pronto llegará esa información que te ayudará a tomar decisiones.

Escorpio

Refuerza el diálogo y establece algún tipo de nueva conexión con alguna persona que te importe realmente. Evita la crítica y más aún, pretender dominar su vida. El primer paso es ser más condescendiente y ayudarlo a entender porque suceden las cosas, desde el respeto, sin juzgar ni imponer. Ten presente que ni tú controlas la vida de otros, ni ellos pueden hacerlo con la tuya.

Sagitario

Adapta tus metas a tus recursos. Considera la posibilidad de incursionar en algo nuevo y de tener nuevas fuentes de ingreso, incluso de tener varías a la vez. Si quieres resultados diferentes, debes hacer algo diferente. ¿No crees? Inténtalo y verás.

Capricornio

Si no sabes que hacer, es mejor que no hagas nada. No hay que forzar las cosas, porque a veces creemos que vamos por el camino correcto y la vida nos conduce por uno muy diferente. Hoy será un día un poco inactivo, pero de ninguna manera dejará de ser productivo, así que no te preocupes.

Acuario

Tu crecimiento económico y laboral depende de tus conexiones sociales. Saca a relucir ese carisma natural que te permite conquistar lo que desees, reúnete con personas nuevas y expande tu círculo social. Puedes acumular nuevos aliados y ¿porque no? Convertirte en uno para ellos también.

Piscis

Puede que tu plan no tenga que ver con tu realidad actual. Necesitas tener claro que tan viable es de implementar y que tan positivos y a corto plazo serían los resultados. No te aferres a nada. Mantén la mente abierta y acepta que hay mil opciones disponibles que pueden ayudarte a alcanzar tus metas.