Difunden un video sexual de “Carmella”, la exluchadora y estrella fitness que ha vuelto loco a más de uno (Imágenes)

Un supuesto video sexual de la estrella fitness y exluchadora, Leah Van Dale, mejor conocida como “Carmella” le está dando la vuelta al mundo.

lapatilla.com

En las imágenes compartidas en redes sociales aparece una mujer similar a la polémica animadora, algo que ha impresionado a sus miles de fanáticos que reaccionaron con comentarios de todo tipo.

La pareja del también Corey Graves, se pronunció al respecto e insistió que ella no es la persona que sale en clip.

Un usuario respondió que el tatuaje que aparece en el mismo es el de su novio, pero Carmella afirmó que es Photoshop y se quejó de que siempre tratan de arruinar la carrera a la gente.

Y’all really wanna see me fail, huh??

Photoshop is on another level these days… ?

She cute, but she ain’t me.

— Mella Is Money ? (@CarmellaWWE) October 2, 2022