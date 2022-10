Cinco razones por las que una mujer ruega por amor a un infiel

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Las mujeres son todo un universo, cada una es diferente y actúa de acuerdo a su cultura, inteligencia y circunstancia. Hoy hablaremos de las razones por las que una mujer ruega por amor a un infiel, y cómo es vista ante la sociedad. Mujeres que no pueden estar solas que necesitan de un hombre para vivir.

Por En Pareja

Están solas no tienen familia: Este tipo de mujeres sienten que el hombre lo es todo, entregan su vida y alma cuando se casan con él, no tienen en su mente otra vida que no sea él, porque sin él se sienten solas, al no tener familia, la pareja se convierte en todo. Por eso ruegan por amor.

Por el apego: El apego afectivo es bueno, pero cuando este se vuelve enfermizo, ese que dices “Si me deja no quiero vivir”, entonces estamos hablando de algo que afecta en todos los sentidos en la relación. Se sienten vacías sin su hombre al lado, a ellas no les importa si es infiel, si es vividor, ellas solo quieren que ese hombre se queden con ellas.

Me pega porque me ama: Esta frase, a pesar de que ya se ha dicho que es enfermiza, las mujeres parecen establecer que demostrar amor, implica que las lastimen.

Porque no saben trabajar: Ruegan por amor porque no saben trabajar, son mantenidas, solo esperan que el esposo les de dinero para todo, porque sin eso no sabrían hacer nada de sus vidas.

Porque no se aman ellas mismas: Se dice que aquellas mujeres que no tienen buena autoestima, no tienen amor propio, van por la vida, sintiendo que sin hombres no son nada. Ruegan y ruegan amor, no importa que tienen que hacer, ellas tratan a toda costa que el hombre se quede con ella.