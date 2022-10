Divulgan primera fotografía del estadounidense liberado por el régimen de Maduro a cambio de los narcosobrinos de Cilia Flores

Por medio de la red social Twitter, se divulgó la primera fotografía de Matthew Heath, un excabo de la Marina de los EEUU de Tennessee que fue arrestado en 2020 en un control de carretera en Venezuela, liberado por el régimen de Nicolás Maduro, a cambio de los narcosobrinos de Cilia Flores (Franqui Flores y a su primo Efraín Campo).

Heath expresó por medio de su cuenta de la red social Twitter “En los próximos días y semanas habrá correos electrónicos, Tweets agradeciendo a todos por su incansable apoyo y ayuda, en llevar a Matthew a casa con nosotros a su hijo. Pero en este día digo LA LUCHA NO TERMINA HASTA QUE TODOS SEAN LIBERADOS”.

El régimen de Nicolás Mauro, liberó el sábado a siete estadounidenses encarcelados en el país. El intercambio de estadounidenses, incluidos cinco ejecutivos petroleros retenidos durante casi cinco años, es el mayor intercambio de ciudadanos detenidos jamás realizado por la administración Biden.

Con información de AlbertoNews

Over the next days and weeks there will E-mail, Tweets Thanking everyone for their relentless support and help

in getting Matthew home to us to his son. But on this day, I say THE FIGHT IS NOT OVER UNTIL EVERYONE IS FREED @TAMARA_SUJU @KarimKhanQC @stateSPEHA @SecBlinken @POTUS pic.twitter.com/z5eh6EvR1y

— robert heath (@roberth12397289) October 2, 2022