La impactante fuga en los gasoductos rusos Nord Stream que preocupa a toda Europa (VIDEO)

La operadora de los dos gasoductos dijo este martes que los daños que han sufrido tres tuberías de ambas infraestructuras no tienen precedentes y que es imposible prever cuándo se restaurarán.

“Los daños que ocurrieron simultáneamente en tres hilos de gasoductos en alta mar del sistema Nord Stream el mismo día no tienen precedentes. Todavía no es posible estimar el momento de la restauración de la infraestructura de transporte de gas”, dijo Nord Stream AG, con sede en Suiza.

Todo comenzó la noche del domingo al lunes, cuando se detectó una fuga en uno de los dos hilos del Nord Stream 2, que nunca llegó a operar debido al bloqueo por parte de Berlín de la infraestructura incluso antes de la intervención bélica en Ucrania.

No obstante, la infraestructura gasística fue llenada de gas y debe mantener por tanto la presión.

El primer Nord Stream, con una capacidad de 55.000 millones de metros cúbicos de gas al año y en el que se detectaron otras dos fugas, está detenido también tras alegar Rusia una fuga de aceite en la única estación compresora rusa que aún estaba en funcionamiento.

The Danish military published footage from the site of the leak on Nord Stream. pic.twitter.com/OgoXeWPDSF

— NEXTA (@nexta_tv) September 27, 2022