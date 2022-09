La última maniobra de Putin: la movilización de miles de reservistas ya está en marcha (VIDEOS)

Click to share on Google News (Opens in new window)

La movilización parcial decretada la víspera por el presidente ruso, Vladímir Putin, estaba hoy en plena marcha en Rusia, donde muchos reservistas ya han sido notificados de su deber de unirse a las filas del Ejército para luchar en Ucrania, mientras que otros intentan eludir la citación intentando abandonar el país.

En Moscú y otras ciudades rusas, la movilización parcial fue hoy el tema en el transporte público y la calle, entre mayores y jóvenes. En el metro de la capital una mujer explicaba a otra que uno de sus familiares ya había recibido la temida notificación para integrarse en las Fuerzas Armadas de Rusia.

EMPIEZA LA MOVILIZACIÓN

Y es que las citaciones oficiales empezaron a entregarse en distintos puntos del país ya el miércoles, el día en que Putin anunció la medida, que afectará a unos 300.000 reservistas, y ante la reacción social, el Kremlin tuvo que desmentir la supuesta intención de llamar a filas a un millón de personas.

Según la organización independiente OVD-Info, tras las protestas de ayer en más de 40 ciudades del país se detectaron casos entre los 1.321 detenidos en los que se intentó en las mismas comisarías de policía que los arrestados acusaran recibo de las notificaciones.

El conocido abogado de derechos humanos Pavel Chikov, señaló en su cuenta de Telegram que en una comisaría de Moscú los jóvenes detenidos recibieron citaciones de un representante de la oficina de registro y alistamiento militar para este miércoles.

Y en la segunda ciudad del país, San Petersburgo, los centros de reclutamiento distribuyen las convocatorias en “lotes”, aseguró.

Meanwhile, in Russia, reservists are already reporting for duty and are boarding buses for deployment.

This was reportedly filmed in Zabaykalsky Krai, within just a few hours after Putin's mobilization announcement: pic.twitter.com/uq9V0LZwXF

— ?????? ? ???????? #DonbassLivesMatter (@naomiallen_usa) September 22, 2022