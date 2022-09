EN VIDEO: El momento exacto cuando un pájaro derribó a un avión militar en Texas

Click to share on Google News (Opens in new window)

En video quedó registrado el momento en el que un pájaro impacta contra un avión militar en Estados Unidos que termina chocando contra varias casas, dejando tres personas heridas.

Por Semana

En la imagen se puede ver que el piloto adelantaba las labores de aproximación a una de las pistas ubicada en inmediaciones de Lake Worth, Texas, recibe las instrucciones correspondientes, pero de un momento a otro aparece un ave en la parte frontal e impacta la aeronave.

Se trata de un avión T-45C Goshawk que estaba realizando un ejercicio de entrenamiento con un instructor y un estudiante a bordo. Se indicó que estaban a punto de terminar la jornada y procedían a aterrizar en la Base de Reserva Conjunta de la Estación Aérea Naval de Fort Worth, de acuerdo con la información de Fox News.

En el video, además, se escucha además que el piloto alcanza a informar que hay una emergencia, que intentará llegar a la pista, se escucha una alarma y vuelve a hablar con la torre de control para avisar que no logrará aterrizar.

Lake Worth, Texas: New video released by the military shows the moment a bird flew into a military jet last year, which caused it to crash into a Lake Worth neighborhood and cause major damage to a home.

The crash happened back on September 19, 2021 pic.twitter.com/4zIt0rTFYE

— PXP Security & Inves (@PXPSecurityInve) September 19, 2022