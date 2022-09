Vecchio: Es inaceptable cualquier trato indigno hacia los migrantes venezolanos (Video)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El embajador ante los Estados Unidos, Carlos Vecchio, se pronunció este sábado sobre la polémica de los últimos días con el inesperado traslado de un grupo de migrantes venezolanos desde Florida hasta la isla Martha’s Vineyard, en Massachusetts.

lapatilla.com

“Para nosotros es inaceptable cualquier trato indigno hacia migrantes venezolanos, venga de donde venga. Sobretodo para los que sufren y les cuesta llegar a EEUU. Son víctimas inocentes de la dictadura de Maduro, merecen y necesitan solidaridad”, comentó en un video compartido en sus redes sociales.

Vecchio recibió a un grupo de connacionales que llegaron a Washington, cerca de la residencia de la vicepresidenta de EEUU, Kamala Harris. Además, pidió más apoyo institucionala hacia los venezolanos.

“Tenemos cinco meses apoyándolos con ONG locales lideradas por Primera respuesta SAMU en DC. No es suficiente. Esta crisis requiere respuesta institucional. Lo alertamos en varias oportunidades”, expresó.

El diplomático reiteró que para detener el éxodo masivo de migrantes venezolanos, se debe salir del régimen de Nicolás Maduro y restablecer la democracia.

“¿Por qué llegan los venezolanos a EEUU? Huyendo de la dictadura de Maduro que ha creado la peor crisis de los últimos 100 años en la región. Para detener migración venezolana es imperativo atacar la raíz del problema: poner fin a la dictadura de Maduro y restablecer democracia”, destacó.

Carlos Vecchio agradeció el apoyo del Gobierno de EEUU y sus instituciones, así como a los partidos demócrata y republicano en la lucha por una Venezuela libre.

“Agradecemos apoyo brindado por EEUU y sus instituciones, así como partidos Demócrata y Republicano en lucha por una Venezuela Libre. Una vez más, pedimos a todos la mayor solidaridad y trato digno hacia los migrantes venezolanos. Son refugiados y como tal deben ser asumidos”, concluyó.

Our position is unequivocal: Any undignified treatment of Venezuelan migrants is unacceptable, no matter who it comes from.

Venezuelans are innocent victims of Maduro's dictatorship. They deserve and need solidarity. pic.twitter.com/PCWCz5Jkp6

— CARLOS VECCHIO (@carlosvecchio) September 17, 2022