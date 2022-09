Los secretos de Zac Efron: la extraña fobia que padece, la verdad detrás del cambio en su rostro y por qué fracasó en Tinder

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Tras mucho tiempo alejado de los medios y de la pantalla grande, Zac Efron regresó y contó situaciones realmente complejas que debió afrontar en el último tiempo. El ídolo juvenil de “High School Musical” se alejó de la frivolidad Los Ángeles y se mudó a Australia para vivir una vida más tranquila, lejos de la presión de estar siempre en la cima de Hollywood.

Por Infobae

Efron protagoniza la película bélica “The Greatest Beer Run Ever”, que se se estrenará en cines selectos y en Apple TV+ el 30 de septiembre. Es su regreso al cine junto a Rusell Crowe y bajo la dirección de Peter Ferrelly, ganador del Oscar por “Green Book”.

En los últimos años, el actor fue blanco de burlas en las redes sociales por su “nuevo” rostro. En su última entrevista, admitió que su obsesión por mantener un cuerpo trabajado le pasó factura y se convirtió en algo “tortuoso”.

Un fobia y una infección que casi lo mata

En 2019, Zac Efron, en ese entonces de 32 años, escapó por poco de la muerte por una grave infección mientras filmaba un programa de televisión en Papúa Nueva Guinea.

El actor estaba grabando una serie documental llamada “Killing Zac Efron” (”Matar a Zac Efron”) para Hulu cuando se enfermó de una “forma de tifoidea o una infección bacteriana similar” justo antes de Navidad. La fiebre tifoidea, que provoca una bacteria llamada Salmonella typhi, puede ser potencialmente mortal si no es tratada a tiempo.

Fue trasladado de urgencia al Aeropuerto de Brisbane en Australia por un equipo médico y permaneció varios días internado en el Hospital St Andrews War Memorial en Spring Hill.

Tras ser dado de alta, Efron agradeció “por todo el amor” recibido durante su convalecencia en sus redes sociales en un mensaje para sus fanáticos.

En una reciente entrevista, la ex estrella de Disney habló sobre su alejamiento de Hollywood, a lo que respondió con una confesión que generó mucha repercusión: padece de una fobia que afecta su vida cotidiana.

El actor reveló que padece de agorafobia, un trastorno de la ansiedad que provoca un miedo irracional a los lugares repletos de mucha gente. “Simplemente no salgo de casa”, dijo Efron a la revista Men’s Health, cuya edición estadounidense lo tiene de portada. “La gente en grupos grandes desencadena mi agorafobia”.

Insomnio y depresión durante el rodaje de “Baywatch”

Zac Efron se convirtió en uno de los rostros más reconocibles de Disney por su trabajo en “High School Musical”, pero con el paso del tiempo protagonizó una transformación física increíble que lo convirtieron en cotizado galán. Fue para “Baywatch” en 2017 cuando se sometió a un riguroso entrenamiento. Debido a las particularidades del guion, se propuso aumentar todavía más su ya imponente presencia. Por desgracia, todo esto le repercutió a nivel mental, ya que el proceso fue bastante duro.

Para lucir una gran físico en la pantalla grande, Efron tomó diuréticos, sobreentrenó y comió las mismas tres comidas todos los días. Se despertaba a las 4 para hacer ejercicio, independientemente de cuán tarde se haya acostado la noche anterior.

En una entrevista de portada para la revista Men’s Health, el actor habló por primera vez sobre los efectos devastadores que ocasionaron su imprudente rutina de ejercicios. “Comencé a desarrollar insomnio y caí en una depresión bastante mala durante mucho tiempo”, detalló el actor. “Algo en toda aquella experiencia me terminó quemando”.

“Al final, tras consultarlo, lo atribuyeron a que tomé demasiados diuréticos durante un largo lapso de tiempo”, explicó, algo consternado, mientras recordaba aquella época.

El consumo de diuréticos afectó sus ciclos de sueño. Según cuenta, solo dormía cuatro horas cada noche antes de seguir entrenando. Tal y como él mismo explica, lucir ese aspecto para “Baywatch” le consumió bastante, ya que era un físico bastante poco realista.

“No sé si es realmente alcanzable, porque hay muy poca agua en la piel. Es falso, parece CGI. Alcanzar ese físico requirió diuréticos muy potentes. No quiero volver a hacer eso. Prefiero tener un 2 o un 3% de grasa corporal extra”, admitió el californiano.

Tal y como él mismo narró, el proceso fue tan complejo que tardó hasta 6 meses en recuperarse y sentirse bien conmigo mismo de nuevo. “No sentía que mi cuerpo estuviese sano. No me sentía vivo, sino abatido y lento”, finalizó. No fue sino hasta seis meses después del final de “Baywatch” que comenzó a sentirse bien de nuevo.

Hoy continúa esforzándose en el gimnasio, pero ahora adopta un entrenamiento “consciente” sumando los baños de hielo, que dice que es su “parte favorita del día”. “Es la filosofía más simple: cualquier cosa que no quieras hacer, conviértela en un hábito”.

La verdad detrás del brutal cambio en su rostro

Efron, de 34 años, ha sabido cautivar a millones de personas por su gran atractivo físico y su cuerpo tallado. Pero en el último tiempo, el actor fue tendencia en reiteradas ocasiones por los sorpresivos cambios que había padecido en su rostro. Fue objeto de burlas y se generaron todo tipo de especulaciones acerca de supuestas cirugías estéticas.

El año pasado, generó un gran debate tras mostrarse en las redes sociales casi irreconocible. Fueron muchos los que señalaron que había abusado del bótox.

Efron se enteró por su madre lo que se hablaba de él y decidió mantenerse en silencio.

En una reciente entrevista con Men’s Health, el actor negó haberse inyectado botox o haberse sometido a cualquier procedimiento para modificar sus expresiones faciales. Y aseguró que los cambios en su rostro fueron producto de un accidente doméstico.

Efron contó que tiempo atrás se fracturó la mandíbula. De acuerdo con su relato, corría por su casa cuando se resbaló y se golpeó con una fuente de granito, lo que le ocasionó severas heridas y un desmayo. Él recuerda que cuando despertó tenía el “hueso de la barbilla colgando”.

El incidente lo llevó a acudir a un cirujano para que le reconstruyera el rostro y se sometió a una recuperación larga en la que sus músculos faciales se agrandaron, por lo que tomó la decisión de rehabilitarse con un fisioterapeuta para disminuir el crecimiento.

Pese al difícil momento, dijo que no tomó en cuenta las críticas de los usuarios: “Si valorara lo que otras personas piensan de mí, definitivamente no podría hacer este trabajo”.

Ha dejado claro su desapego por las redes, y eso también pasa por no responder mensajes agresivos de ninguno de sus 54,6 millones de seguidores. “Es una lata de gusanos”, dijo.

Su mudanza lejos de Hollywood y por qué no tuvo éxito en Tinder

El actor tomó la radical decisión en 2020 de mudarse a Australia y cambiar su estilo de vida. No piensa volver atrás y quiere estar lejos de Los Ángeles por eso puso a la venta su mansión por 5,9 millones de dólares, cortando así los lazos con el mundo de Hollywood donde ha estado inmerso durante años. Y parece estar encantado viviendo en una casa alquilada con vista a las hermosas playas de Byron Bay. Se está tomando un respiro de todo. Incluidas las redes sociales, donde ha estado en silencio durante meses.

Efron puede ser un rompecorazones, pero en la vida real es mucho más tranquilo. En el plano amoroso, el actor también elige un perfil bajo, aunque no pudo evitar enamorarse de mujeres de la industria. Su historial romántico incluye nombres como Vanessa Hudgens, Michelle Rodríguez, Halston Sage, Alexandra Daddario y su más reciente novia Vanessa Valladares, una modelo y mesera a quien conoció en un bar de Australia.

En plena promoción de su nuevo programa para Apple+, el actor reconoció que está poniendo menos tiempo en encontrar a “la elegida” ahora mismo.

Efron admite que ha dejado de lado su vida sentimental, al menos por el momento. “Me he tomado un tiempo para centrarme en la realización personal”, dijo en diálogo con la prensa. En cuanto a cuándo encontrará a la mujer adecuada, Efron señaló que “será cuando menos lo espere”.

También ha confesado que las citas son una pesadilla para él, y ha recurrido a aplicaciones como Tinder para conocer chicas, pero nada funciona. Al parecer, la fama le juega en contra.

“Una vez me registré en Tinder y nadie se fijó en mí. Evidentemente la gente pensaba que mi perfil era falso porque en general no se espera que alguien como yo pueda utilizarlo”, contó Zac en entrevista para el diario The Times. “Creo que nunca seré capaz de tener éxito en una cita. Encontrar una chica que de verdad pueda ver en mí a la persona y no al personaje llevará tiempo, así como lograr que pueda confiar en que la relación es viable”.