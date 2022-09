Juan Pablo García: ¡Chilenos , no se dejen!

Posteado en: Opinión

Es público, notorio y comunicacional la barbarie que vivimos los venezolanos desde que se estableció el régimen criminal en Venezuela, son muchos los venezolanos que lo hemos denunciado ante el mundo y por eso mucho antes de las elecciones presidenciales en Chile se lo advertimos, les narramos que en Venezuela por más de un siglo no sufrió de hambrunas, llegamos a exportar electricidad, el agua no faltaba, los hospitales y las clínicas funcionaban, era un escándalo la inflación de dos dígitos, había alternabilidad del poder, funcionaban los servicios, la empresa petrolera y la educación, cosa que ahora no ocurre, al contrario, todo es un caos.

Y junto al caos, llegó la persecución, represión, la censura, el chantaje, el encarcelamiento, esos son los instrumentos que usa el régimen criminal , sumado al narcotráfico para mantenerse en el poder.

Ese víacrucis comenzó en Venezuela cuando fue elegido Chávez Frías, quien utilizando los instrumentos de violencia anteriormente señalados, sumado a las series de elecciones tramposas realizadas hasta el momento que los cubanos lo mataron. Y su sucesor, el agente del G-2 cubano Nicolás Maduro continuó con ese legado, sumergiendo a nuestro país el la crisis más agobiante que país alguno haya podido vivir.

Ellos hablaron de libertades, prosperidades, soberanía, y hoy la ruina del país no tiene límites. Dijeron que harían de Venezuela una potencia petrolera, todo lo contrario destruyeron la industria y Venezuela dejo de ser el gran país petrólero. Se lo han robado todo.

Así es el comunismo de mentiroso, criminal, ladrón, estafador. El foro de Sao Paulo avanzando en sus pretensiones de dominar el hemisferio encontró en el régimen venezolano su mejor aliado para tal objetivo y muchas cosas mas. El comunismo de manera desenfrenada se expande por el continente. Los hermanos colombianos y chilenos tienen que estar muy atentos frente a la estafa de los comunistas que se disfrazan de buena gente y demócrata, como se disfrazaron Chávez y Maduro y resultaron los peores ladrones de nuestra historia y genocidas comprobados.

Podríamos decir esta vez que en Chile por ahora se está matertializando aquel viejo refrán que expresa,” en guerra avisada no muere soldado”. Los ciudadanos chilenos acaban de darle un NO rotundo a las pretensiones de avance comunista al votar NO a la nueva constitución, en este sentido Chile rechaza el comunismo y sus intenciones de establecerse en el poder eternamente, eso pretendían con la nueva constitución NO votada, es decir se mantiene la Carta Magna aprobado por el régimen de Pinochet y reformada en Democracia.

Los comunistas del continente, continuarán con el proceso constituyente, pero muy débiles para imponer sus ideas, no obstante, tenemos que estar claros que el foro de Sao Paulo y sus derivados junto al régimen venezolano seguirán insistiendo para hacer de Chile lo mismo que Venezuela, Cuba y Nicaragua. No le va a resultar fácil conseguirlo , los ciudadanos lo acaban de demostrar al decirle NO a la nueva constitución muy contundentemente, con más del 60% de rechazo por parte de los electores. Los ciudadanos chilenos saben lo que es vivir en tirania y sus consecuencias, hoy más que nunca confío en la sabiduría y coraje del ciudadano chileno, que sabe muy bien lo que sucede en Venezuela, al igual que en Cuba y Nicaragua.

Gabriel Boric ganó hace apenas nueve meses la presidencia fácilmente. Ahora los millones que votaron por él le dieron la espalda, esto demuestra que los chilenos no están dispuestos a perder fácilmente su democracia que tanto les costó conseguir. Están demostrando los chilenos que así como los ponen en el poder también los quitan. Aplausos para el soberano chileno quien está vigilante de su democracia y dispuesto a actuar ante cualquier evento que la ponga en peligro. ¡Chilenos, no se dejen !