Juliet Lima y su VIDEO más fuerte sobre el caso de “Yoaibimar Marginal” que aumentó la polémica

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La actriz y modelo venezolana, Juliet Lima, se pronunció nuevamente sobre la polémica en la cual salió envuelta durante la última semana luego que subiera un video en el que afirmó que un cierto grupo de compatriotas que se encuentran en los Estados Unidos están dejando la imagen del país mal.

lapatilla.com

Por ese clip, muchos aseguraron que la artista se metió con Yoaibimar Daal, por hacer alusión a las personajes marginales.

Lima ahora nuevamente habló sobre el tema y refirió que en ningún momento la mencionó directamente y que esa jamas fue su intención.

“Yo decido quién me representa en la vida y quién no. Yo estoy en el derecho de decirlo y mantener mi opinión, no me identifico con los llamados hijos de la revolución. Yo no hice referencia a una persona particular, como mujer no soy capaz, ni de denigrarla. Mi video no fue en referente a ella, no tengo por qué meterme en su vida, creo en los comportamientos y las actitudes. Yo me refiero a los que dicen que van a acabar con Estados Unidos”, dijo.

La artista señaló que tiene familia de origenes humildes que trabajan y ella se siente feliz por ello.

Aquí el video: