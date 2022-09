Halle Bailey responde a las reacciones por “La sirenita negra”

Con el acompañamiento musical de la canción icónica Part of Your World, el nuevo remake de La sirenita estrenaba el pasado fin de semana su primer tráiler. Un avance del personaje popularizado por Disney, que, en pocas horas alcanzaba cientos de miles de reproducciones en todo el mundo, y provocaba que resurgiera el debate sobre la elección de una actriz negra para el personaje.

Por: 20 Minutos

Las redes sociales se llenaban del racismo más carca e ilógico, partiendo de que el personaje es un ser mitológico. Sin embargo, la protagonista de la película, Halle Bailey, ha evitado la controversia sobre el color de su piel y se ha centrado en la buena acogida, entre gran parte del público.

Después del lanzamiento del tráiler, una serie de vídeos comenzaron a circular por internet, mostrando la emoción y la alegría de las niñas al ver el adelanto. Mucha boca abierta e incluso algunas lágrimas protagonizaban estas imágenes, que demuestran la importancia de una producción de este calibre.

“La gente me ha estado enviando estas reacciones todo el fin de semana y estoy realmente asombrada. Esto significa mucho para mí”, ha señalado la actriz estadounidense a través de su cuenta de Twitter.

people have been sending these reactions to me all weekend and i’m in truly in awe ??this means the world to me ?? https://t.co/cuKjKN8nxH

— Halle (@HalleBailey) September 12, 2022