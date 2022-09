La desilusión de otro participante con Ricardo Montaner en “La Voz Argentina”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El lunes 12 de septimebre, fue la gran final de La Voz Argentina 2022,. Además de una serie de shows y sorpresas que se vivieron en el penúltimo programa del ciclo de Telefe, se revelaron el cuarto y tercer lugar: Elías Pardal concluyó en el cuarto puesto, mientras que Iván Papetti finalizó tercero. De este modo, la finalísima se resolverá entre Yhosva Montoya, del Team Soledad y Ángela Navarro, del Team Lali. De todos modos, aun resuenan las duras críticas de algunos participantes que quedaron en el camino en el tramo final, hace solo unos días.

En diálogo con LA NACION, Emanuel Cerrudo, de 39 años mostró su disconformidad por la manera en que quedó eliminado y su desilusión con su coach, Ricardo Montaner. “Me presenté cuatro veces al casting y no pensé que iba a quedar esta vez”, recuerda Cerrudo sobre sus esfuerzos por entrar al programa. “Fui en febrero y sabía que en marzo iban a llamar a los que quedaran. A mí en marzo no me llamaron, recién lo hicieron la primera semana de mayo. Querían que rápidamente me sumara a los ensayos porque a la semana ya se grababa el programa. Como conté, yo había soñado ese momento. Yo soy muy católico, rezo todas las noche y le dije a Dios: ‘mostrame si este año voy a estar en La Voz. Él me mostró en un sueño que se iba a dar. En el sueño canté la canción que hice en el primer programa y ahí también vi que Montaner se daba vuelta. Lo que la gente vio en el programa yo ya lo había visto en un sueño”.

La canción en cuestión es “Y, ¿si fuera ella?”, de Alejandro Sanz. Fue su interpretación lo que provocó que Ricardo Montaner se diera vuelta y fue ella la que posibilitó que Emanuel iniciara su camino en el popular reality de canto. “Estoy agradecido por todos los momentos lindos que viví en el programa. Pero ya en octavos me quise bajar porque no la estaba pasando bien con el trato de Montaner hacia mí, con sus devoluciones. Yo sé que él tenía sus preferidos. Nunca tiró para mí y creo que ni para el equipo”.

