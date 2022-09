El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 13 de septiembre de 2022

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

A veces eres tan duro contigo mismo que no valoras tus propios esfuerzos y mucho menos disfrutas tus logros como deberías. Tú vida será más satisfactoria cuando entiendas que la perfección no existe y que, como dicen por allí, la búsqueda de la perfección puede ser enemigo de lo felicidad.

Tauro

Te ataca el mal humor y actúas sin pensar. Te dejas llevar por los impulsos y hablas de más. Tus palabras pueden causar el impacto contrario a tu intención,y hacer que la otra persona se aleje y con su actitud tus quejas empeoren. Cálmate, recuerda que serás tratado de la misma manera que tratas a los demás. Lo que es igual no es trampa.

Géminis

Cuando haces lo que amas y lo haces con pasión, se activan los deseos de lograr más y más. Hoy recibes noticias inesperadas y sales adelante sin pestañear, con paso firme, sin prisa pero sin pausa. Tu actitud es avasalladora e invita a actuar igual que tú, así que no te extrañes que hoy te conviertas en un ejemplo a seguir, en alguien que contagia buena vibra.

Cáncer

Presta un poco más de atención. Tu distracción podría hacer que cometerás errores y lo peor es que las consecuencias podrían hacer que se derrumbe mucho de la que has construido los últimos meses. Necesitas enfocarte en el hoy, en el aquí y en el ahora y aunque puede que no sea tu mejor día, puedes hacerlo bien.

Leo

Pasas de la pasión a la indiferencia con una rapidez increíble. No tiene que ver con la otra persona, ni siquiera está relacionado con sus sentimientos. El problema eres tú y es que tu mundo interno está movido y no actúas como es habitual en ti. Para que no surjan malos entendidos, se claro y expresa en voz alta que no estás en tu mejor momento.

Virgo

Sacas del camino lo obsoleto, lo que no funciona, lo que ya no usas y lo sustituyes por ideas frescas e innovadoras, más fáciles de poner en práctica, que den resultados en plazos más cortos. Al principio nada fluye demasiado, pero no te preocupes, porque a medida que te familiarices con esa nueva realidad te moverás como pez en el agua.

Libra

Nunca te compares con otros, porque aunque cuando lo haces te esfuerzas más, actúas por motivos equivocados. Ese juego puede ser realmente frustrante, por un lado porque cada vida y cada proceso es diferente y por otro no todo lo que parece es lo que es. Además, tú eres tú, y haz hecho, haces y harás lo que tengas que hacer, por ti, no por otros.

Escorpio

Compartes con amigos de toda la vida y excluyes a algunos que también importan. No lo haces adrede, pero tu actitud podría ser malinterpretada. Estás a tiempo de manejar la situación de otra manera y que como consecuencia todos, incluyéndote, estén tranquilos.

Sagitario

No te basta con lo que has logrado, quieres más y vas tras ello sin amilanarte ni un instante. Sientes una energía inagotable que inunda tus venas, que te invita a comerte el mundo y dar el todo por el todo. Apuesta por tus sueños Sagitario, hoy y siempre.

Capricornio

Involúcrate en tus proyectos, ámalos, ayúdalos a tener forma y a crecer, sin ejercer demasiada presión, y mucho menos a un ritmo más rápido del que puedas manejar, porque correr nada tiene que ver con llegar primero, y mucho menos con hacerlo bien.

Acuario

Presionas demasiado. Quieres salirte con la tuya y al final ni eso logras, al contrario, creas anticuerpos y hasta se crean enemigos. Todo se complica y volver el rio a su cauce será más difícil. Si vives la vida más tranquilo, permitirás que otros lo hagan también.

Piscis

Da tu opinión, sin miedos ni limitaciones, pero con respeto. Es un día perfecto para intercambiar ideas y sumar a la vida de otros, con confianza en ti mismo, pero sin revelar demasiado de tus planes a futuro. Se discreto, por lo menos hasta que todo haya cobrado forma.