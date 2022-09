Pánico en California: Múltiples autos quedaron atrapados tras un fuerte deslizamiento de tierra

Click to share on Google News (Opens in new window)

Un deslizamiento de lodo en California provocó que varios vehículos quedaran atrapados bajo los escombros, afectando a varias personas que quedaron atrapadas, según afirmaron autoridades locales.

Por Semana

Las unidades de bomberos respondieron de inmediato para ayudar a unas 50 personas que quedaron entre las dos docenas de automóviles. Según los informes, el barro había empujado los vehículos a través de la carretera.

El deslizamiento de tierra ocurrió cerca de Pine Canyon Road entre Shaffer Road y Blaisdell Road, escribió el Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles en el tuit.

Según el departamento, las unidades llegaron al lugar alrededor de las 7:40 p.m. para ayudar a liberar los vehículos que no pudieron escapar tanto del flujo de lodo como de los escombros.

Algunas personas fueron rescatadas por los bomberos en tierra y otras fueron llevadas a un lugar seguro por helicópteros del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, según LAFD.

LANDSLIDE- MUDFLOW | BN 11 | 20120 PINE CANyON RD USFS btw SHAFFER RD & BLAISDELL MTWY #PINEIC | At 7:41 p.m. #LACoFD units arrived to help with multiple cars stuck in mud & debris flow.The incident is still active. Red Cross has been notified along with Public Works#PINEIC pic.twitter.com/IvBa0jI4FV

— L.A. County Fire Department (@LACoFDPIO) September 12, 2022