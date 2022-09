Operadores de telefonía móvil podrían empezar a regalar el iPhone 14 en Estados Unidos

Posteado en: USA

La presentación de la última línea de iPhone 14 la semana pasada ya ha provocado una serie de nuevas promociones de los gigantes de telefonía móvil, incluidos AT&T, T-Mobile y Verizon.

Por CNN

Los tres principales operadores de EE.UU. anunciaron acuerdos que permiten a los clientes que califiquen obtener el último teléfono inteligente de Apple de forma gratuita, bajo ciertas condiciones, que a menudo incluyen el intercambio de un modelo de iPhone más antiguo.

AT&T y T-Mobile, por ejemplo, ofrecen créditos de hasta US$ 1.000, después de los intercambios, para comprar el iPhone 14 o el iPhone 14 Pro. Verizon ofrece un crédito de hasta US$ 800 después de un intercambio por el iPhone 14 o iPhone 14 Pro, según algunas de las ofertas redondeadas y promocionadas por Apple.

Si bien Apple logró mantener el precio base del último iPhone igual que el de la generación anterior, el iPhone 14 aún comienza en US$ 799 y US$ 899 para el modelo 14 Plus. Mientras tanto, el modelo 14 Pro de gama alta comienza en US$ 999 y el 14 Pro Max en US$ 1.099. En un momento en que la inflación afecta a los consumidores por todos lados, las ofertas de los operadores pueden ayudar a que el último iPhone sea más asequible.

Los operadores de telefonía móvil que han construido una amplia infraestructura 5G también pueden ofrecer estos grandes descuentos a medida que buscan clientes para actualizar a dispositivos habilitados para 5G, según Tom Forte, analista de investigación sénior de DA Davidson.

