Domingo Alberto Rangel: Memorias de un chavista confundido

Posteado en: Opinión

“Estimados camaradas: comparto estos justificativos antes de despedirme basado en el cariño que nos tenemos por los años de peladera que pasamos cuando en la Cuarta trabajamos en la UCV, antes del Comandante Eterno y escuchábamos tantos oradores buenos explicar las bondades del socialismo que probto llegaría.

“Cariño cimentado en años defendiendo nuestros gobiernos mucho antes del episodio que protagonizó la buenota de la biblioteca, cuando para sorpreza nuestra dejó al maridito que era hasta buen mozo pero algo escuálido y uno creía que la montada de cachos era por el chamo que concurso’ en Míster Venezuela pero el nuevo era un capitán feo y rechoncho hasta que se engrapó el estómago, un militar que siempre nos acompañaba a las marchas, vestido de rojo y haciéndose el paisa para que no lo fotografiaran porque él era de inteligencia… Lo cual comprendimos cuando inteligentemente él y la buenota se fueron al norte y ahora viven en Doral donde hechos los pendejos tienen una cadena de tiendas”.

“El hecho es que mi vaso de paciencia se llenó y según dicen los eruditos del partido que siempre que tenemos megas consultan a Wikipedia eso es grave

Mi primera confusión que acabó con la paciencia de 2 décadas fue cuando los jefazos nos explicaron que Rafael Ramírez, el mismo que defendimos a puño cuando los escuálidos lo llamaban choro… El de rojo, rojito… es un infiltrado al servicio de los yanquis y que era un error toda la paja que escuchamos de un sabio abogado, siempre vestido de negro y con pañuelito blanco en el bolsillo superior del Flux, ya difunto, que no menciono no me vaya a salir como la Llorona, quien desde su sapiencia nos explicaba que a según un tal TSJ, que no sabíamos que existía… Acusar a Ramírez era como pegarle a Dios.

“Esa vaina de enterarse que estuvimos más de 19 años creyendo en pajaritos preñados me confundió tanto que mi costilla me llevó al psiquiátrico donde ni me aceptaron por no tener dólares para el cupo y muna para las medicinas que ya no hay ni agua para bañar los locos”.

“Todo eso confunde camaradas pero no tanto como enterarse que la jefa de calle ahora es la que reparte el Clap a quien nadie quiere porque saca a quien le da la gana y reparte el sobrante con su familia… Que perdió la elección pero la Gobernación de Miranda la enchufo con votos inexistentes y ahora pobre de mi me sacará del Clap por apoyar la otra plancha”.

Pero mi alejamiento por confusión lo decidí cuando recordando al aburrido conferencista que el año pasado anunciaba una Sudamérica rojita… Ahora resulta que Boric es un infiltrado yanqui y Petro entregó con ganchos, acusado de narco en USA, al hermanito de Piedad Córdova… Aquella enturbantada que venía a quechar a Hugo y Nicolás”.

Esa gota derramó mi vasito y me declaro en rebeldía confusa como el escuálido al que le dio un patatu’s cuando le mostraron los resultados de la administración interina en Citgo y Monómeros.

No vuelvo a votar hasta salga un verdadero outsider pero no como el señor de la Polar al que los encuestadores quieren sacarle real… Uno de verdad”

“Hasta ese día de victoria camaradas… fecha desconocida pero bajo la batuta de Biden… O será de Putin?

!Vaya confusión!