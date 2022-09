“Ya no creo en Dios”: batallas de Britney Spears que terminaron por arrebatarle el cariño de sus hijos

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El nombre de Britney Spears es un sinónimo de éxito, música, cultura pop y controversia. A inicios de septiembre del 2022 la Princesa del Pop generó un nuevo revuelo al publicar una serie de audios en sus cuenta de Instagram en la que se declaraba atea después de los comentarios que dio uno de sus hijos, por lo que aseguró que si existiera una deidad así no estuviera viviendo todo el escándalo con su familia.

Por Infobae

Aunque la gota que derramó el vaso fue una reciente declaración que su hijo menor dio a un diario británico, en el que aseguró que la cantante no les ha prestado la misma atención a ellos en comparación de otras áreas de su vida, la historia de la ruptura familiar inició cuando ellos eran solo unos bebés, pues en el 2007 el mundo fue testigo de su colapso que dio paso a que su padre fuera su tutor legal hasta el 2021.

Aunque el movimiento Free Britney le ha dado la oportunidad de volver a ser la dueña de su vida, parece ser solo el inicio de una gran batalla familiar, que ha generado interés por saber qué pasó años atrás, así como cuáles son las dos versiones de la historia que hoy han dejado a la celebridad sin el cariño de sus hijos.

“Cuando mejore, realmente quiero volver a verla”

Cuando todo apuntaba a que su particular “pesadilla” había finalizado tras obtener el final de la tutela paterna y estabilizar su vida casándose con Sam Asghari, unos videos filtrados mostraban que la relación de la artista con sus hijos adolescentes, Sean Preston, de 16 años, y Jayden, de 15, no es tan buena como ella siempre ha defendido.

Aunque los jóvenes siempre se han mantenido muy alejados de los reflectores mundiales, las cosas ahora parecen ser distintas y como muestra de ello en una impactante entrevista que salió en la cadena ITV, Preston y Jayden confesaron su verdad acerca de la relación con su madre, siendo el menor quien habló más y no evitó ninguna cuestión por polémica o escandalosa que fuera.

Ahí hablaron acerca de lo complicado que ha sido crecer en el punto de mira por los problemas que ha tenido la artista, de cómo les han afectado y de su opinión sobre sus abuelos, a quienes la cantante ha acusado de conspiración y de abuso.

“Creo que mamá ha tenido problemas para prestarnos atención y mostrarnos el mismo amor y no creo que le haya mostrado lo suficiente a Preston y me siento muy mal por eso”, expresó.

Además, el adolescente también refirió el trauma emocional que ahora enfrenta y del estado de salud mental de su mamá:

“Ambos hemos pasado por tanta presión en el pasado que este es nuestro lugar seguro ahora, para procesar todo el trauma emocional que hemos tenido… Va a tomar mucho tiempo y esfuerzo. Solo quiero que mejore mentalmente. Cuando mejore, realmente quiero volver a verla”, agregó.

“Ya no creo en Dios por la forma en la que mis hijos me han tratado”

Tras las declaraciones de los menores, la ganadora del Grammy no dudó en responder de la misma manera: públicamente. Britney Spears compartió un audio en el que aseguró que Jayden está molesto porque en un par de años, cuando cumpla 18, no obtendrá más dinero de ella, algo que no le ha sonado ajeno a los fans y seguidores de la historia de drama.

La intérprete de grandes canciones de la cultura pop como Oops!…I Did It Again, Baby One More Time y Pretty Girls -en colaboración con La Princesa del Rap, Iggy Azalea– alegó que sus hijos siempre pensaron que era una mala madre y que si no los llenaba de regalos no estarían contentos, algo similar aparte de las acusaciones en contra del resto de su familia.

“Tú (Jayden, a quien dirige el mensaje) y tu hermano siempre me dejaban en esa casa dos horas antes de lo acordado. Preston se dormía y tú tocabas el piano todo el tiempo y si no los llenaba de regalos y tenía comida sorprendente lista y actuaba como una maldita santa, de todas formas nunca era lo suficientemente buena”, expresó en el audio compartido en Instagram.

Además confesó cómo fue que finalmente sus hijos decidieron no volver a verla, algo que hasta la fecha se ha cumplido y que tras las confrontaciones mediáticas parece no ser un buen pronóstico de que mejore pronto la relación.

“La vez que los vi a los ojos y les dije que quería verlos más, le llamaron a su papá y nunca más los volví a ver. Yo no hice nada malo y sé que no soy perfecta, pero el amor que les he dado y cuánto los adoro y ¿(qué hay de) su forma diplomática de hablar como su papá, (quien dijo) ‘la verán cuando se mejore’?”.

El dolor que esta situación le ha generado durante casi dos décadas ha sido el motivo principal para que la Princesa del Pop ya no se considere una persona creyente en la religión, pues tras asegurar que le entristecía todo porque sus hijos la veían como los demás miembros de la familia y no como una persona, Britney Spears dijo ya no creer en Dios.

“Honestamente, mi papá necesita estar en la cárcel por el resto de su vida. Pero como dije, Dios no habría permitido que algo así me sucediera, si existiera un Dios. Ya no creo en Dios por la forma en la que mis hijos y mi familia me han tratado. Ya no hay nada en lo que pueda creer. Soy atea”, finalizó la nueva gran controversia.

El 2007 y el recuerdo público del colapso de Britney

No todo ha sido la cárcel legal en la que la cantante se encontró por muchos años, situación por la que actualmente existen diversas demandas en contra de su padre James Parnell Spears, la salud mental ha sido un factor fundamental en esta historia, pues el 2007 en considerado como el peor año en la vida personal y profesional de Britney Spears, a pesar de que en ese momento se estrenó Blackout, considera por muchos como su mejor disco y una “biblia” en la cultura pop.

El 16 de febrero de 2007 fue el día en el que la cantante , abrumada constantemente por los medios de comunicación, se rapó la cabeza por sí misma en una peluquería de Los Ángeles. Las imágenes daban la vuelta al mundo -algo que ahora sería considerado como viral- en apenas unas horas mientras todos se preguntaba por qué había llevado a cabo este espectáculo que se aderezaba con un bochornoso ataque a un grupo de paparazzi armada con un paraguas.

En su momento “el mundo enteró” la juzgó, sin embargo ahora más de uno ha salido a pedir perdón, pues las duras batalla que vivió han comenzado a ser vistas y escuchadas desde la perspectiva de Britney Spears, algo que en el pasado no se le permitió, aunque ella era la protagonista. Por lo que esto podría repetirse nuevamente, pero ahora con los menores.