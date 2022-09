El polémico gesto de Carlos III durante la firma de su proclamación como rey (VIDEOS)

El rey Carlos III fue proclamado oficialmente como nuevo monarca del Reino Unido este sábado en el Palacio de St. James en una histórica ceremonia, que incluyó dos momentos que se viralizaron en los medios de comunicación y las redes sociales.

Por Infobae

Durante la firma de la Proclamación de Adhesión, que marca su ascenso oficial al trono británico, se pudo ver cómo un ofuscado Carlos pide a un asistente en dos ocasiones que retire la bandeja de bolígrafos de su escritorio antes de seguir escribiendo.

While signing an oath at the Accession Council, King Charles III ran out of room and gestured for an aide to help make some space on the desk. https://t.co/zRfXNO1crQ pic.twitter.com/Fl5Ge24EZY

— ABC News (@ABC) September 10, 2022