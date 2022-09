Grandes celebridades que murieron el mismo día de su cumpleaños

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La vida está llena de coincidencias, algunas buenas, otras no tanto, pero todas siempre han causado un impacto en los involucrados y sus allegados. Un ejemplo de esos sucesos tan extraños sucedió con un reducido grupo de celebridades que tienen algo en común más allá de la fama y es que murieron el mismo día en que estaban festejando su cumpleaños.

Por Infobae

A continuación te contamos quiénes son los artistas que inesperadamente fallecieron cuando estaban celebrando un año en este mundo y cómo pasaron sus últimos momentos.

María Félix “La Doña”

María de los Ángeles Félix Güereña, mejor conocida a nivel internacional como María Félix, es considerada como una de las estrellas más importantes de México que ha trascendido generaciones gracias a su trayectoria artística y legado. Durante más de tres décadas en el medio artístico conquistó al público con sus interpretaciones en Enamorada, Tizoc: amor indio, La diosa arrodillada, Doña Diabla y Doña Bárbara, por mencionar algunos de sus estelares más importantes.

La reconocida actriz formó parte de la Época de Oro del Cine Mexicano y protagonizó proyectos fuera del país. Sin embargo, dentro de su larga biografía también destacaron los múltiples escándalos que enfrentó en vida y los rumores que se desataron tras su repentina muerte el 8 de abril de 2002. Y es que no todos creyeron que “murió dormida”, tal y como lo declaró en ese entonces una de sus amigas cercanas.

Las especulaciones comenzaron desde que trascendió que falleció el mismo día en que cumplió 88 años. De acuerdo con la información que compartieron sus seres queridos, la leyenda del cine mexicano murió mientras dormía en su residencia ubicada en la Ciudad de México a causa de un infarto y entre después de los servicios funerarios trascendió que entre su herencia dejó 200 mil dólares a su última pareja, Antoine Tzapoff, y 50 mil a Javier Téllez, el secretario de su hijo.

La mayoría de sus bienes pasaron a Luis Martínez de Anda, quien fungió como su secretario particular durante sus últimos años, mientras que algunos de sus familiares quedaron fuera del testamento. Esto terminó por levantar sospechas en Benjamín Félix -hermano de la actriz-, quien creía que su hermana había sido envenenada, pero tras la exhumación del cuerpo no se encontraron evidencias.

Ingrid Bergman

La intérprete murió el mismo día en que cumplió 67 años tras enfrentar una dura batalla contra el cáncer de mama que padecía. La oriunda de Estocolmo, Suecia, nació el 29 de agosto de 1915 y falleció al principio de la década de los 80?s. Tuvo una vida muy dura desde niña, pues enfrentó la dura pérdida de sus padre quedando huérfana al resguardo de sus tíos.

Vivió en Suecia, Francia e Inglaterra, siendo este último país donde incursionó en el cine con un nivel de interpretación impresionante que dejó boquiabiertos a varios directores, entre ellos, Roberto Rosesellini -con quien tuvo tres hijos- y Alfred Hitchcock -de quien fue musa-. Durante su trayectoria participó en ña afamada película Casablanca y ganó tres premios Oscar.

Después de tantos triunfos que la posicionaron entre las estrellas más sobresalientes a nivel mundial, se retiró el mismo año en que perdió la vida en su casa de Londres, Inglaterra.

Maury Chaykin

El intérprete se sumó a las celebridades que dejaron este mundo en el marco de su cumpleaños. Y es que de acuerdo con información de medios locales que trascendió el 27 de julio de 2010, murió a los 61 años de edad en un hospital de Toronto, Canadá, por complicaciones renales. Maury Chaykin saltó a la pantalla con personajes secundarios y poco a poco fue ganando popularidad hasta ser reconocido por sus personajes en Whale Music y Dance with Wolves.

El actor estadounidense trabajó junto al director Atom Egoyan en Adoration, The Sweet Hereafter y Exotica. Dentro de su repertorio también resaltan series de televisión como Boston Legal, CSI, Crime Scene Investigation, The Twilight Zone y Than a Kind.

Eduardo Bergara Leumann

El pasado 5 de septiembre se cumplieron 14 años del lamentable fallecimiento del presentador argentino, quien durante su trayectoria se posicionó en el gusto del público por su trabajo frente a programa de televisión y películas como Olga, la hija de aquella princesa rusa, El extraño del pelo largo, El negoción, Juguemos en el mundo y Ensayo final, entre otras.

El también dramaturgo murió en 2008, el mismo día en que cumplió 76 años por estragos en su salud ocasionados por varios padecimientos que tenía desde meses antes como consecuencia de un derrame estomacal que lo llevó a terapia intensiva. En aquel entonces la situación se complicó debido a que los paramédicos tuvieron problemas para trasladarlo al hospital por su sobrepeso.

Se sabe que Eduardo Bergara Leumann tuvo la oportunidad de celebrar su aniversario con sus seres queridos, quienes lo sorprendieron con un pastel. Lamentablemente esa fue la última vez que lo vieron con vida, pues volvió a tener un derrame estomacal y un infarto miocardiaco que afectaron su corazón hasta su deceso.

Sidney Bechet

Sidney Bechet destacó entre grandes figuras del jazz como Charlie Parker, Miles Davis, Thelonious Monk, John Coltrane y Charles Mingus por su trabajo y pasión al momento de tocar su saxofón. Y es que cada vez que tomaba su instrumento parecía que se convertía en una extensión de su cuerpo que usaba para conmover a todos aquellos que querían escuchar la “buena música”.

Entre sus gran repertorio destacan Petite fleur, Lazy river, When you’re smiling, Si tu vois ma mére, Marchand de poissons, Summertime, Dans les rues d’Antibes, Blues my naughty sweetie gives to me, por mencionar algunas. Cabe recordar que durante su carrera en la industria subió a los escenarios como solista, pero también formó un dueto con Louis Armstrong.

El reconocido músico nació el 14 de mayo de 1987 en Nuevo Orleans, Estados Unidos y murió a los 62 años en Francia.

Existen otras dos celebridades que podrían pertenecer a este selecto grupo debido a que se desconoce con precisión sus fechas de nacimiento. Se trata de William Shakespeare y Rafael, dos grandes artistas que forman parte de la cultura mundial gracias a su legado. Pese a que ambos han sido objeto de investigación, sus orígenes siguen siendo un misterio.

Se especula que el dramaturgo nació el 23 de abril de 1564 y murió 52 años después, mientras que Rafael habría llegado a este mundo el 6 de abril de 1483 y falleció ese mismo día pero en 1520, cuando cumplió 37.