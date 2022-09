Desde abusos hasta la propuesta de matrimonio de Michael Jackson: 38 hechos no tan recordados de Xuxa

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

1. Nació el 27 de marzo de 1963 en Santa Rosa, en el estado de Rio Grande do Sul. Tiene cuatro hermanos: Solange, Cirano, Mara y Bladimir. Su mamá, Alda Flores, llegó a casa con ella recién nacida y le dijo a su hijo menor: “Mira el bebé que compré para jugar contigo”. Él respondió: “Lo sé, es mi Xuxa”. Así nació su apodo que lo adicionó al propio en su registro civil.

Por Infobae

2. Sus padres querían llamarla Morgana Sayonara, pero como el parto fue complicado decidieron bautizarla María da Graca en honor a la Virgen.

3. Soñaba ser veterinaria, pero a los 16 años protagonizó la portada de la revista Carinho y se lanzó como modelo. Los años siguientes protagonizó 80 más.

4. Su mamá la acompañaba a todas las sesiones fotográficas, lo que provocaba bromas entre estilistas y fotógrafos. Fichada por la agencia Ford Models de Nueva York se instaló en la Gran Manzana; como en esa época las llamadas internacionales eran costosas, grababa cintas de audio para su mamá donde le contaba lo que hacía y se las enviaba por correo.

5. Con 21 años llegó a la televisión de su país con O Clube da Crianca. En el primer programa se enojó con una nena llamada Patricia y la mandó a sentarse. Su trato con los chicos -más como una par que como una animadora- sumado al caos divertido que se generaba en el estudio -cuando no le prestaban atención lanzaba un chiflido- revolucionó lo conocido hasta el momento en programas infantiles y la transformó en un éxito.

6. Dos años después, la poderosa Red O´Globo apostó por ella con el programa Xou da Xuxa. Le pidieron que cantara, algo que ella no sabía hacer. Xuxa contó que si hoy la gente escucha con atención a Doce Mel, notará que su voz se escucha más ronca y es porque había estado llorando antes de grabarla.

7. Pese a sus limitaciones como cantante, su primer disco vendió 100 mil copias el mismo día que se lanzó al mercado. Por ella se inventó el disco de Diamante: vendió 2 millones de copias en apenas dos meses.

8. En el disco Xou da Xuxa 3, aparece Ilarié. El trabajo se convirtió en Guinnes Records por ser el disco infantil más vendido en todo el mundo. La película Súper Xuxa contra Bajo Astral llegó a ser visto por 3 millones de personas en un fin de semana.

9. El Xou de Xuxa llegó a la televisión el 30 de junio de 1986. El último programa se transmitió el 31 de diciembre de 1992, fueron 2 mil programas al aire, luego vino un programa más enfocado a los adolescentes llamado Xuxa Park y Planeta Xuxa.

10. Aunque era la conductora estrella se involucraba mucho en la línea editorial del programa. La nave espacial fue su idea y también las Paquitas, el grupo de adolescentes que la acompañaban.

11. En 1992, en el pico de su éxito, alternaba la grabación de tres programas simultáneos: Xou da Xuxa en Brasil, El show de Xuxa en Argentina para toda Latinoamérica y Xuxa Park en Telecinco para España. Su audiencia era de 200 millones de espectadores.

12. En el año 2012 confesó que fue abusada sexualmente. “Yo viví eso en mi infancia, hasta mi adolescencia; creo que a los 13 años fue la última vez. Como ya estaba desarrollada físicamente y llamaba la atención… yo fui abusada, sé lo que un niño siente”, se sinceró en la cadena O Globo y agregó que como en muchos casos sus agresores fueron personas cercanas: un amigo de su padre, el novio de su abuela y un profesor.

13. En su biografía Memorias contó que entre los 4 y los 13 años pasó por varias situaciones de abuso “que me hicieron tener una locura por la limpieza. Me baño de tres a cuatro veces al día. Si lo que escribo en este libro ayuda a un niño que pasó por el mismo horror que yo, valió mi dolor, mis esfuerzos y el amargo sabor de haber hurgado en él. Quiero estar con niños porque ellos no harían daño. Eso es cosa de adultos. Quiero prestar mi voz para campañas por la niñez. Ellos no tienen voz y yo necesito hacer esto por ellos, ya que no lo hice por mí”.

14. En 1992, Michael Jackson le ofreció casamiento a través de su manager. “Su gente me llamó para ir a Neverland; cenamos, vimos una película, hablamos; él sabía todo de mi vida. Inmediatamente después su manager me preguntó si me gustaría formar una familia con Michael, que a él le gustaría tener hijos conmigo. Para mí, él era un ídolo, pero de ídolo a otra cosa era diferente. Mi respuesta obviamente fue no”.

15. Su gran éxito hizo que empezara a circular una leyenda urbana que aseguraba que Xuxa había hecho un pacto con el demonio, donde cambió su alma por fama y fortuna. La teoría fue alimentada por rumores que aseguraban que si se reproducían los vinilos al revés de Xuxa se podían escuchar mensajes demoníacos. Para añadir más surrealismo, algunas personas afirmaban que las muñecas Xuxa habían atacado a sus hijos y se encontraban poseídas por el diablo.

16. Se sumaron los “expertos en satanalogía”. Aseguraron que el saludo que hacía con tres dedos (lenguaje para sordomudos que significa amor) era el tridente de Lucifer, que sus dorados alamares de sus chaquetas eran una versión del 666, el anticristo, y que la reiteración en una de sus canciones de la palabra “indios” quería decir “sin Dios”. No sólo eso: afirmaron que Xu y Xa son dos entidades maléficas del umbandismo.

17. Otra leyenda urbana asegura que Josef Mengele, el monstruo de Auschwitz, fue el artífice de que el embarazo de su madre llegara a buen término. Según la versión oficial, el padre de Xuxa, le rezó a la Virgen de las Gracias para que el embarazo de su mujer llegara a término. Según la biografía apócrifa fue el médico nazi, que ejercía la medicina bajo una identidad falsa en la localidad de Cândido Godói cerca de donde ellos vivían, quien con sus consejos logró que Xuxa naciera.

18. En 1991 dos hombres intentaron secuestrarla pero un chico sospechó de ellos y alertó a la policía. Los delincuentes tenían el coche lleno de explosivos. Se produjo un tiroteo. Murieron dos secuestradores y un policía.

19. Fue novia de Pelé. Xuxa tenía apenas 17 años mientras que el futbolista estaba próximo a cumplir los 40, se había separado de su primer matrimonio y ya contaba con tres hijos. Xuxa contó cómo lo conoció: “Fue durante un ensayo para la tapa de una revista”, tras el ensayo, se le acercó “O Rei”. “Me invitó a cenar, le dije que no podía porque vivía lejos y que era menor de edad. Entonces llamó a mi casa y mi padre colgó pensando que era una broma, pero luego terminó aceptando”.

20. En febrero de 2020, la presentadora, contó en el canal de YouTube de Matheus Mazzafera que con Pelé “tuve mi primera relación que duró seis años y fui traicionada continuamente. Cuando lo miraba, en su boca tenía lápiz labial que no era el mío. Eso era normal para él. Una vez me dijo: ‘Son las mujeres que quieren estar con Pelé’. Al cumplir 23 años –cuando se separó-, mi vida estaba cambiando mucho”.

21. Entre 1989 y 1989 tuvo un romance con Ayrton Senna, el inolvidable piloto de Fórmula 1. “Con la única persona que pensé en casarme fue con él. Si existe un alma gemela era él para mí. Los dos estábamos trabajando mucho y por eso nos separamos”, afirmó en el programa Fantástico, de O Globo.

22. En 1982 trabajó como actriz en la película Amor, extraño amor. Tenía 17 años cuando interpretó a una prostituta que mantenía una relación con un niño de 12 años en el burdel donde trabajaba. El film de Walter Hugo Khouri era de alto contenido erótico y fue estrenado solo para mayores.

23. La película fue una cruz que aún sigue cargando: logró sacarla de circulación en casi todos los países, pero perdió con Google un juicio en el que intentó que el gigante de Internet elimine la búsqueda de su nombre sumado al término pedofilia. Todavía circulan fotos de Xuxa con el entonces niño actor Marcelo Ribeiro.

24. Es una apasionada de los animales. En una de las casas que vivió llegó a tener 54 perros. También cuidaba de monos y jacarés.

25. En su casa actual armó como una pequeña selva en donde tiene más de 30 loros, agapornis y papagayos en libertad. Cada uno tiene su nombre, además convive con ocho perros. “Hay personas que no quieren tener más sus pájaros y saben que tengo este espacio así que me los terminan mandando”, contó en Juntos podemos lograrlo, el programa que conducía Santiago del Moro.

26. Desde los 13 años no come carne y desde el 2018 es vegana. Sus comidas no contienen sal ni azúcar. Ama la comida japonesa. No le gustan mucho las verduras cocidas, prefiere las ensaladas y las frutas. Tampoco come ajo ni cebolla. No toma alcohol y solo bebe agua y jugos de fruta fresca.

27. En su hogar, no soporta las altas temperaturas y el aire acondicionado siempre debe marcar 9°C. Como era imposible que los aparatos hogareños alcanzaran esta marca tuvo que instalar un sistema que se utiliza para refrigerar cámaras frigoríficas.

28. Jamás usa grandes carteras. Solo lleva pequeños bolsos de mano donde guarda documentos y maquillaje.

29. Mientras condujo sus shows usó 759 atuendos que jamás repitió. Le encantaban las botas altas. Lució varios modelos, pero las blancas se convirtieron en uno de sus símbolos. “Mis pies descansan en las botas. Las sandalias y las zapatillas no hacen eso”, explicó. Calcula que utilizó más de 2 mil pares.

30. Duerme diez horas diarias.

31. Cree en la existencia de criaturas mágicas como duendes y hadas. Relató que ella misma vio a un duende, hace unos años, cuando se disponía a meterse en la cama, en su casa de campo. “Cuando lo conté, mucha gente se rio, creyeron que estaba loca, pero yo lo vi”.

32. Luciano Szafir era un modelo que fue considerado “el hombre más lindo de Brasil”. Con Xuxa se conocieron cuando él tenía 19 y ella, 24. Tuvieron un breve romance que la rubia cortó porque “no me sentía cómoda teniendo seis años de diferencia”. Diez años más tarde volvieron a verse. “Lo invité a cenar a mi hotel pero a él le cayó mal porque me dijo que son los hombres los que invitan a las mujeres, pero terminó accediendo. Ahí le confesé que me gustaría estar con él pero solo de vez en cuando y él aceptó”

33. Con el actor tuvo a su única hija, Sasha. La pareja rompió y volvió al menos tres veces durante 13 años. “A Luciano hoy lo adoro, lo beso, quiero lo mejor para él. Lo amé pero era la persona para ese momento, no para el futuro. No quería morir a su lado. Y eso siempre lo supe”, contó en una entrevista para Jornada Astral.

34. Cuando nació Sasha una revista española pagó 250 mil dólares por una producción de fotos de la beba.

35. La primera vez que llegó a la Argentina tenía 26 años y hablaba “portuñol”. En la primera conferencia de prensa le preguntaron cuál era su pareja ideal y respondió: “Mi pajera ideal…”. Todos comenzaron a reír y cuando una traductora le explicó por qué, ella también estalló en carcajadas.

36. Durante años Marlene Mattos fue su manager y la que manejaba sus cuentas. Parecían inseparables pero luego de 20 años terminaron su relación en muy malos términos.

37. En plena pandemia, Xuxa habló de utilizar las vacunas experimentales en presos y no en animales. En un vivo de Instagram de la cuenta de la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro que los medicamentos y las vacunas deberían ser probadas en los presos. “Que al menos sirvan para algo antes de morir”, afirmó.

38. Después de sus polémicas declaraciones y ante las críticas recibidas, la artista brasileña decidió pedir perdón. “Quiero pedir disculpas, quise hablar sobre muchos asuntos, sobre los animales, sobre el maltrato y yo también maltraté y usé palabras que no debería haber usado y estoy aquí para pedir disculpas. Algunos dicen que usé expresiones como presidiarios negros, presidiarios pobres, no me pasó nada de eso por la cabeza, lo único que se me pasó por la cabeza es una cosa que siempre pensé, que una persona que viola a un niño y que queda años en la cárcel podría pensar en ayudar a las personas de alguna manera. ¿Me equivoqué? Me equivoqué. ¿Me expresé mal? Me expresé mal. Y estoy aquí pidiéndoles disculpas. Quién soy yo para decir que esas personas deben morir ahí. (…) Vamos a pensar otras maneras para no maltratar a los animales y a otros seres vivos. Eso quería expresar”.