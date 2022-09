Indio de 102 años celebra falsa boda para demostrar que sigue vivo (Video)

Un indio de 102 años se presentó en una oficina gubernamental con un coche de caballos y vestido de boda para demostrar a las autoridades indias que sigue vivo y que tienen que seguir pagándole la pensión.

“¡Estoy vivo y sano!”, gritó Duli Chand, de 102 años, informaron el jueves los medios locales.

“Mi pensión de jubilación se interrumpió en marzo, ya que los registros del gobierno muestran que estoy muerto”, dijo Chand. “Desde entonces, he intentado en vano demostrar que sigo vivo”.

Naveen Jaihind, un trabajador social que se encontraba entre las decenas de personas que se unieron al falso cortejo nupcial, dijo que se enteró del caso y decidió ayudar.

“Nos pusimos en contacto con diferentes oficinas gubernamentales e incluso celebramos una rueda de prensa, sin resultado alguno”, dijo a AFP. “Entonces pensamos en un cortejo nupcial como forma de atraer la atención”.

Jaihind explicó que después de que el vídeo de la procesión de Chand se hiciera viral en internet había recibido llamadas telefónicas de varias personas en una situación similar.

AFP

102 year old man Duli Chand in Haryana's Rohtak who was declared dead in govt records and his pension was stopped. Today he came out on the roads to prove he is alive. @ndtv pic.twitter.com/PwfJ5ypf6r

— Mohammad Ghazali (@ghazalimohammad) September 8, 2022