Venezuela: Sindicalismo tras las rejas, por Alix Navarro

Posteado en: Opinión

Suelen reclamarme que la mayoría de mis artículos abordan el tema de Venezuela. ¡Imposible no hacerlo! La situación de la población venezolana dentro y fuera del país por más de dos décadas está representada en un triste cuento, que amerita charla y definitivamente es ineludible.

Inicio con el análisis sobre la estructura de la administración de un régimen que vulnera los derechos de todos, no es un gobierno, algunos hablan de usurpación del poder central, otros de gobierno de facto, y desde lo que llamamos “el mundo al revés” un gobierno legítimo ante la comunidad internacional, cuestión que discrepo completamente. Como lo quieran llamar, lo cierto para los venezolanos es que, sus instituciones y poderes públicos están secuestrados desde hace más de 20 años.

Planteado esto, si en un país los poderes públicos desde los cuales está organizado un Estado (Ejecutivo, legislativo, judicial y electoral) se encuentran secuestrados y sin autonomía, indiscutiblemente hay que afirmar que existe una vulneración de los derechos humanos de su población. ¿Cuáles derechos? Gracias a las denuncias que se han realizado, a nivel mundial se conoce… cuáles, cómo, y qué grado de vulneración han tenido.

La comunidad internacional a mi humilde entender, no ha abordado de forma eficiente, efectiva y asertiva la situación presente en Venezuela. ¿Por qué no se logra? Para mí, sencillamente por la falta de interés. Las organizaciones internacionales se han impregnado de apatía y desinterés real por lo colectivo, porque los problemas son muchos en el mundo entero y, la situación de crisis de los venezolanos, sencillamente no constituye una prioridad; y ni hablar de la existencia del gran conflicto de intereses -nunca faltan los que se benefician económicamente de la desgracia del prójimo- ¡Qué pena, pero real!

El sindicalismo en Venezuela no escapa a esta realidad. A pesar de que desde el inicio de la actual administración estas organizaciones sindicalistas venezolanas apoyaron a Chávez, tanto para llegar al poder y durante su gestión como activadores de masas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Traición? ¿Manipulación? ¡Ustedes razónenlo!

Posteriormente, al terminar el enamoramiento, se dieron reiteradas acciones de agresión del régimen en contra de los movimientos sindicales venezolanos, y hoy día, se puede afirmar que, no hay organizaciones gremiales venezolanas que gocen de autonomía, sus representantes están presos, secuestrados o procesados por cargos falsos, y todo bajo un silencio cómplice de las organizaciones internacionales. ¿Por qué la Organización Internacional del Trabajo conociendo las múltiples denuncias no se pronuncia al respecto? ¿Por qué los gremios de trabajadores petroleros de otros países no dicen nada? Apatía, falta de solidaridad, falta de empatía, quizás.

Ejemplo de estos atropellos a los sindicalistas, es la ilegal y fraudulenta detención del Ing. Guillermo Zárraga, extrabajador de la Refinería Cardón de la Petrolera PDVSA, con más de 30 años de experiencia dentro de la industria petrolera venezolana, exsindicalista (representó la Secretaría de reclamos del sindicato único de trabajadores petroleros del Estado Falcón, Venezuela), detenido desde el 14 de noviembre del 2020, hasta el día de hoy. ¡Saquen la cuenta! Sin derecho a un debido proceso; cargos, los mismos que siempre aplican para los presos políticos: terrorismo, asociación para delinquir, y traición a la patria ¿qué es eso? Injusto a todas luces y es nuestro deber exigir que sea liberado.

Por esta razón exhorto y exijo a las organizaciones gremiales de otros países, tanto del sector petrolero (Ecopetrol, Petrobras, y otras) como demás organizaciones sindicales de diferentes sectores, la OIT, la ONU, y la OEA, a que se sumen en la exigencia al régimen presente en la República Bolivariana de Venezuela sobre la liberación de todos los presos políticos, y hago hincapié en exigir la liberación del Ing. Guillermo Zárraga. Exijamos #LibertadParaLosPresosPolíticosEnVenezuela #LibertadParaGuillermoZárraga.

Estas personas están detenidas ilegalmente por defender los derechos de los trabajadores, de la ciudadanía en general o por denunciar irregularidades, y hoy necesitan de nuestra ayuda #LibertadParaLosPresosPolíticosEnVenezuela #LibertadParaGuillermoZárraga.

Alix Navarro

@panchita_7