“¿Quién es el loco aquí?”: madre pide hallar a su joven hijo desaparecido en La Grita

“¿Quién es el loco aquí?”, es la pregunta que Liseth Gutiérrez, la madre del menor de edad Dickson Luna Gutiérrez, se hace en el audio que emitió a través del portal El Estímulo, para responder a Richard Homero Luna Roa, a quien identificó como el autor de la nota de voz difunda por La Grita 7 Diario en su perfil de Instagram, donde afirma que las familias desaparecidas “están bien” y en condiciones cómodas.

Richard Luna es el padre de Dickson.

“Primero me llama y me dice que están ocurriendo cosas extrañas en su familia; yo me asusto y me vengo a buscar a mi hijo”, relató Gutiérrez en referencia al padre de su hijo. “Ahora sale a decir que están bien, que no están haciendo nada extraño”, agregó.

“¿Quién es el loco aquí?”, se cuestionó. “Estoy confundida, siento que está jugando con los sentimientos y la preocupación de una madre”.

Audio editado por La Grita 7 Diario cortesía de EL ESTÍMULO