Los cuatro hijos de la reina Isabel II están ya con ella en Balmoral

El príncipe Carlos; la princesa Ana; Andrés, duque de York; y Eduardo, conde de Wessex se encuentran ya en el castillo de Balmoral para acompañar a la reina Isabel II.

La reina Isabel II de Inglaterra, que el pasado día 21 de abril de 2022 cumplió 96 años, está bajo vigilancia médica en el castillo de Balmoral (Escocia) después de que, tras un examen médico este jueves, los médicos hayan expresado su “preocupación por la salud de Su Majestad”, según ha informado el Palacio de Buckingham en una escueta nota. Carlos de Inglaterra y su esposa Camila de Cornualles ya están con ella, así como sus otros tres hijos —Andrés, Ana y Eduardo— y el príncipe Guillermo, el hijo mayor de Carlos y segundo en la línea de sucesión al trono.

El comunicado ha desatado la alarma en el Reino Unido este jueves. Isabel II permanece en su residencia de verano desde hace meses y allí recibió este martes al primer ministro saliente del Reino Unido, Boris Johnson, y a la nueva primera ministra, Liz Truss, para encargarle la formación de un Gobierno. Truss ha publicado un mensaje de apoyo a la familia. Desde entonces, sin embargo, se ha sabido que la monarca ha cancelado su reunión semanal con el Consejo Privado, el grupo de notables con el que discute cada semana —normalmente, por videoconferencia— asuntos de Estado.

La primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, ha mostrado su apoyo a la reina Isabel II con un mensaje en su cuenta de Twitter: “Todos nos sentimos profundamente preocupados por los informes sobre la salud de Su Majestad. Mis pensamientos y deseos están con la Reina y toda la Familia Real en este momento”.

