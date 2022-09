El momento cuando la BBC interrumpe transmisión para dar la noticia sobre la muerte de la reina Isabel II (VIDEO)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La reina Isabel II de Reino Unido falleció durante la tarde de este jueves 8 de septiembre en su residencia de Balmoral, Escocia, luego de deteriorarse rápidamente en las últimas horas su salud.

lapatilla.com

La cadena BBC tuvo que interrumpir su transmisión habitual para dar la noticia sobre el fallecimiento de la monarca, tras la confirmación del Palacio de Buckingham.

"The BBC is interrupting its normal programs to bring you an important announcement. This is BBC News…Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty" (video via https://t.co/7I17SbjWTY) pic.twitter.com/a6EUvkCGye

— Crab Man (@crabcrawler1) September 8, 2022