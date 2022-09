Irreconocible: un VIDEO de Madonna muestra su cambio físico y la comparan con la Tigresa del Oriente

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Los años parecen no pasar en vano y aunque por años se ha negado a aceptarlo, un nuevo video que circula de Madonna en redes sociales muestra el increíble cambio físico que ya tiene la mujer de 64 años.

lapatilla.com

El clip que se ha viralizado muestra a la cantante junto a la dominicana Tokischa en la grabación de un tema en Nueva York.

Algunos usuarios bromearon diciendo que por las operaciones ya la artista parecía a la “Tigresa del Oriente”.

“No entiendo por qué no acepta su edad”, “Ya no está para esos trotes”, “Debería retirarse”, fueron algunos de los comentarios.

Cabe destacar también hace poco salieron unas imágenes de Tokischa y la “Reina del Pop”, en la cual se les puede ver besándose. Las fotos le dieron la vuelta al mundo y el mismo destino están corriendo los vídeos que tomaron algunos curiosos que paseaban por la Gran Manzana cuando las dos artistas grababan el audiovisual de la canción.

New music video for 2022 remix of “Hung Up” by @Madonna and @tokischa_ coming soon!!! ?? pic.twitter.com/Da9C84HkqC

— Drew S. (@DrewSrivanlop) September 6, 2022