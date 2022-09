Hace 35 años el dolor y la angustia inundó a los aragüeños tras la tragedia del río El Limón

Quienes sobrevivieron al fatídico desastre de 1987 tras el desbordamiento del río El Limón, recuerdan con dolor y angustia cómo las lluvias de aquel 6 de septiembre cambiarían por completo su destino y la manera de valorar la vida.

Por Marianny Castellanos

Sin poseer previos conocimientos de primeros auxilios o pertenecer a algún grupo de rescatistas, las víctimas de este estrago tuvieron que luchar contra el agua y los objetos que se deslizaban con la corriente para poder salvaguardar sus vidas y la de familiares, amigos o vecinos.

Conversando con Risaida Vargas, una de las víctimas de la crecida de este torrente, nos trasladamos entre palabras y anécdotas a lo que significó para muchos “el fin del mundo”, pues sobrevivir era lo único que pasaba por la mente de quienes padecieron los embates de la naturaleza de ese día.

Las lágrimas regresan y esta vez se convierten en las protagonistas de la historia de Risaida. Cerrar los ojos y recordar la fecha que pudo haber sido su último día, es regresar a las horas de lluvia que parecían no terminar.

Entre suspiros cargados de nostalgia por conmemorarse 35 años de aquel domingo que marcó su vida, Risaida contó cómo ella y sus familiares lograron sobrevivir a la nefasta inundación, mientras que algunos vecinos y amigos no pudieron salir victoriosos de esa tragedia.

“Afortunadamente en mi núcleo familiar no tuvimos pérdidas, pero sí tuvimos amigos y vecinos que perdieron a sus familiares y más nunca se supo de ellos. Muchos amigos se mudaron y no quieren saber más nada de El Limón. Lo que perdimos ese día fue terrible. No la tuvimos fácil, tantos años en tu hogar y tener que dejarla para acostumbrarte a vivir en otro lado. Primero, que no teníamos nada, no teníamos ni un pantalón. La comida era lo de menos, pero despertarte y no tener qué ponerte de ropa, no es fácil”, mencionó una de las personas que hubiese querido no estar ese día en El Limón.

Ante el episodio similar que ocurrió en septiembre de 2020, Alexander Sánchez, miembro de Protección Civil en el municipio Mario Briceño Iragorry, comentó que estos eventos forman parte de la naturaleza y al tratarse de una montaña absorbente, se repetirá el episodio cada cierto tiempo.

“Nosotros lo que hacemos es mitigar los riesgos con la limpieza de las quebradas, pero las condiciones del sector, por naturaleza, están dadas para que cada ciclo de tiempo se inunde teniendo en cuenta que tiene a uno de los campos naturales que más absorbe agua, como lo es el Parque Nacional Henri Pittier”, señaló.