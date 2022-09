¿Cuál es el futuro de los solicitantes de asilo alojados en hoteles de Washington?

La vida dentro de un hotel en la capital estadounidense se ha convertido en la nueva realidad para cientos de migrantes que han sido enviados en autobús desde Texas.

Por Divalizeth Cash / vozdeamerica.com

Al menos ocho hoteles en Washington se han convertido en una casa temporal para estos migrantes, y sus movimientos son monitoreados por las autoridades locales.

Aunque su situación puede parecer cómoda dentro del hotel, ellos expresan incertidumbre sobre su futuro. Servicios de salud y otros requerimientos especiales son en gran parte su preocupación. Además, no saben cuánto tiempo podrán estar allí, y en su mayoría no tienen planes de futuro.

“Claro, ellos aún continúan viniendo, y nos están ayudando en lo que es en la parte de la salud y educación, que es muy importante”, comenta David Sequera, migrante venezolano, a la Voz de América.

El gobierno federal ha negado a Washington dos veces la ayuda de la Guardia Nacional para recibir a estas personas, pero la alcaldesa Muriel Bowser continúa proporcionándoles albergue y cubriendo sus necesidades básicas.

“Vamos a seguir adelante con nuestra planificación para garantizar que cuando las personas pasen por DC en su camino hacia su destino final, tengamos un entorno humano para ellos”, aseguró Bowser en Twitter.

— Mayor Muriel Bowser (@MayorBowser) August 22, 2022