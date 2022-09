Raúl Ochoa Cuenca: Gorbachov, ¿Perestroika por humanista o por necesidad histórica?

Posteado en: Opinión

Mikhail Gorbachev, el último líder de la Unión Soviética, murió a la edad de 91 años. Si muy lamentable, pero lo que me motiva a escribir estas líneas es fundamentalmente para recordar que creo que fue víctima y victimario de eso que llamaron la URSS y que fundados en el principio de un hipotético bienestar de los trabajadores, se llevaron por delante a los que no calificaban ante los ojos de Lenin y más tarde ante de los de Stalin con esa categoría: los trabajadores, la clase obrera.

Y bajo ese criterio difundido en el mundo entero, cada uno de los jefes de gobierno desde Lenin a Gorbachov, esparcieron odio y manipulaban pueblos vendiendole la creencia que a través de ellos lograrian vivir en una sociedad justa con deberes y derechos iguales para los componentes de esos países. Y el abogado Gorbachov no fue una excepción, durante su mandato no cambió el mensaje que erosionaba sociedades débiles o democracias en sus inicios.

Y un ejemplo de lo que afirmo lo tenemos muy cerca, lo tenemos en nuestra patria, ya que el desastre venezolano se convierte en realidad cuando un militar traidor a su patria, durante los días de asueto se disfrazaba de buen ciudadano y hacía proselitismo político. Ya en el 2004 la médico Algelia Melet, la esposa de Douglas Bravo, decía que aquellos amigos que conoció Chavez, camaradas todos, en sus andanzas en los barrios de Caracas fueron los que primeramente lo circundan, cuando aun siendo oficial de nuestras fuerzas armadas, militaba en el Partido de la Revolución Venezolana (PRV-Ruptura) y participaba en actividades proselitistas con ese partido, bajo el seudónimo de Jose Antonio. (Entrevista a Argelia Melet. Raúl Ochoa Cuenca del 7 de octubre del 2021). No es un secreto que la mayoría de estas organizaciones, muchas subversivas, eran financiadas por la hermana mayor, la Unión Soviética en la cual el jefe político era el fallecido ayer, el Dr Mihail Gorbachov.

Si es cierto, el presidente Gorbachov decidió hacia mediados de la década de los ochenta darle un viraje muy importante a la sociedad soviética, tanto internamente como en la tradicionalmente importante relación de ese país con el extranjero. Pero creo, que al menos inicialmente sus razones fueron más por supervivencia que como un viraje de pensamiento libertario.

Así en el año de 1985 era un personaje desconocido para esa nación, para ese momento de 22 millones y medio de kilómetros cuadrados y casi 300 millones de habitantes, ese desconocido se convirtió en protagonista del cambio político, económico y social de la URSS: Mijail Gorbachov, elegido ese año nuevo jefe de Estado soviético, tras la muerte de Konstantin Chernenko. Mihail Gorbachov, en ese momento era un joven político que pocos años antes había llegado a Moscú desde su natal Krasnodar. Ya como miembro del Politburo del partido ascendió al poder en un momento en el que la gran potencia socialista se encontraba en una situación muy delicada. Veamos estas razones:

1.- Crisis económica y productiva.

2.- Industria obsoleta y poco competitiva.

3.- Dificultades de abastecimiento.

4.- Gasto militar creciente. (inicio del periodo conocido como el Star Wars)

5.- Estancamiento del sistema político.

Pero no solo Gorbachov, también sus antecesores heredaron los conceptos de la economía estatizada. Lo que implicó la aplicación de la idea del concepto de la política de “comunismo de guerra” que era el sistema económico y político que existió en las áreas del extinto Imperio ruso durante gran parte de la Guerra civil que conlleva al inicio de la revolución, la nacionalización de la industria, la distribución centralizada de la producción, el control de la agricultura y el intento por abolir la circulación del dinero, la empresa privada y el libre comercio. Aunque parezca una fábula, 90 años después, eso mismo Chávez lo planteó más de una vez, definiéndola como su aspiración suprema para Venezuela.

El mandato de Gorbachov, ante la posibilidad real de un default o una nueva hambruna, inició un periodo de apertura política (perestroika) caracterizado por la puesta en marcha de un ambicioso plan de reformas: Ley de empresas del Estado: daba mayor autonomía a los directivos de las empresas públicas. Pese a sus buenas intenciones, en la práctica provocó la aparición de una corrupción creciente y la aparición de mercados negros. Creo no exagerar cuando temo que en practica fue en esos años que se inicia ese periodo, negro periodo, que ha marcado a la Federacion Rusa desde esa era, conocida como el tiempo de los nuevos oligarcas, quienes posteriormente y con la ascencion al poder de Yeltsin, se convirtieron con la proteccion de Vladimir Putin, en los dueños absolutos de la ex Union Sovietica.

Justo me parece el recordar que fue el presidente Gorbachov, quien con el presidente Reagan firmó el Tratado INF por las siglas en inglés de Intermediate-Range Nuclear Forces, el cual fue un acuerdo entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, firmado en Washington el 8 de diciembre de 1987, entre el entonces presidente de los Estados Unidos de América, Ronald Reagan y el Sr Gorbachov en su condición de secretario general del partido comunista de la URSS. Aquí podemos ver un cambio importante en la conducción de la política exterior de la URSS, el cual correspondía más a una necesidad de detener el gasto en armamento y orientarlo hacia las necesidades primarias del pueblo sovietico. Ese nuevo pensamiento o retorno a la distensión con Estados Unidos, tuvo como resultado un respiro en la dramática situación económica del pueblo sovietico, el cual en ese momento se acercaba peligrosamente a un estadio de hambruna.

El resto, desde su caída y secuestro por tres días en la datcha presidencial al borde del mar negro, el domingo 18 de agosto de 1991 es una fecha donde y ya desde ese momento comienza a aparecer la mano siniestra de un mediocre coronel de la KGB, si exactamente querido lector, me refiero al inefable Vladimis Putin, ya en completa sintonía con el yerno de Boris Yeltsin, quien era el alcalde de Moscu y segun muchos el cerebro del intento del golpe de estado a Gorbachov, una delegación vuela desde Moscú para verlo. Tras recibir a los visitantes, la inquietud da paso a la alarma. Le duele no equivocarse al conocer los términos del ultimátum, aunque más dolor le produce la traición de hombres de su confianza, como Valeri Boldin, jefe de su gabinete y Oleg Shenin, secretario del Comité Central del PCUS. Como todos sabemos el golpe no prosperó y Gorbachov continuó como Jefe de Estado y jefe del partido hasta la renuncia del 25 de diciembre de ese año cuando por última vez ondeó la bandera roja con la hoz y el martillo y sonó en la radio el himno de la URSS.

Concluyo esta nota recordando un par de hechos, los cuales muchos fueron en mi entender el inicio de la situación de gran fragilidad en que hoy vive la paz mundial. Si, se trata ya en estas últimas líneas de recordar las palabras que el ex ministro de Gorbachov de Asuntos Exteriores, Edvard Shevardnadze declarara a la cadena norteamericana ABC a principios de la semana inmediata después de los hechos políticos en Rusia en agosto de 1991. El ex ministro, georgiano como Stalin, afirmó que sentía curiosidad sobre el posible papel desempeñado por Mijaíl Gorbachov en el fracasado golpe de Estado del lunes día 19 de agosto. “Tengo mis sospechas”, dijo, “pero sólo son sospechas. No puedo decir nada más por ahora sin pruebas, aunque todo es muy extraño. El viernes, día 22, ya fracasado el golpe, Shevardnadze repitió sus dudas. “Tengo ciertas interrogantes”, dijo a la CNN, la cadena de televisión norteamericana. ¿ Misterios o solo sospechas ?

Raúl Ochoa Cuenca en Anfi del Mar el 3 de septiembre del año 2022.

Video con el discurso con el cual el presidente Gorbachov declaró formalmente la disolución de la Unión de la Republicas Socialistas Sovieticas URSS. Duración del video 11 minutos y 18 segundos con subtítulos en castellano.

https://www.youtube.com/watch?v=GpxrKUyHnoo

Fuentes. Le Monde.fr, Elpais.es, ABC.es. Archivo personal.