¡Enhorabuena! Mónica PAsqualotto regresa a la televisión y se une al equipo de “Despierta América”

Con mucha emoción, ¿y quién no?, la actriz y presentadora venezolana Mónica Pasqualotto anunció que trabajará en Univisión. La criolla contó que estará en Despierta América; el programa de noticias matutino que aborda noticias de entretenimiento y temas de interés general.

Asimismo, Pasqualotto explicó: «Ya me dieron la bienvenida formal hoy a la familia de Despierta América, no puedo estar más feliz, como les decía los sueños se hacen realidad y lo importante es no rendirse, uno no domina el cómo ni el cuándo… El único que no logra sus metas son los que se rinden en el camino».

En este caso, la artista criolla expresó también que estará acompañando a los periodistas y conductores como colaboradora del “Gangas and Deals”, un segmento interdiario en el programa donde ella compartirá con los espectadores las promociones y ofertas de los productos más usados por el público.

Finalmente, hay que recordar que ya la artista trabajaba como presentadora de su propio podcast titulado, Bajo el Mismo Techo junto a su esposo Ralph Kinnard, segmento el cual aún mantendrá en su canal de Youtube.