Escuelas Técnicas Agropecuarias de Guárico se encuentran en completo abandono chavista (FOTOS)

En completo abandono gubernamental se encuentra la Escuela Técnica Agropecuaria Robinsoniana (ETAR) “Diego Bautista Urbaneja” del municipio San José de Guaribe en el estado Guárico, donde más de 300 alumnos se ven afectados por las malas condiciones de la infraestructura.

Por Corresponsalía La Patilla

Yenny Montañez, concejala opositora de la zona, precisó que la matricula ha disminuido en los últimos años, ya que los representantes se abstienen de inscribir a sus hijos por las pésimas circunstancias que presentan las instalaciones, con baños, laboratorios, salones, comedores y áreas comunes completamente desatendidas.

“De verdad que los alcaldes que han estado últimamente no le han prestado mucha atención y no han apoyado, porque en años anteriores sí nos ayudaban con pupitres, pinturas, daban una mensualidad a la institución para que compraran papelería y lo que se necesitara, cosa que ahorita no está pasando. Ahora los docentes tienen que conseguir y sacar todo de su bolsillo. Es triste y lamentable que una Escuela Técnica Agropecuaria pase por estas situaciones”, reseñó.

Asimismo, Montañez denunció que se han presentado una serie de robos en la institución, que ha sufrido la pérdida de varios equipos, así como de reses que son necesarias para la enseñanza de los jóvenes que hacen vida en la ETAR.

“Mi hijo estudia allí, yo salí de allí, mis hermanos salieron de allí, de manera que tengo ese sentido de pertenencia porque además fui presidenta del Centro de Estudiantes y me duele esa casa de estudios. Hace 20 años había cría de conejos, de pollos, de ganado, siembra de maíz, pimentón, pepino, entre otros. Lo que pido es que se reacondicione la escuela y que haya un buen proyecto porque ahorita eso lo que da es tristeza”, apuntó la concejala.

De igual forma, aprovechó la oportunidad para reclamar que un grupo de directivos retiraron del establecimiento educativo equipos de panadería sin el consentimiento de los profesores, padres y estudiantes, por lo que esperan que sean devueltos a sus legítimos dueños de manera inmediata.

“Fueron cuatro personas que firmaron un acta para sacar los dispositivos un día sábado. No convocaron a un consejo general de profesores, donde incluyen los representantes y alumnos. Los 39 docentes no están de acuerdo que hayan sacado los equipos, porque resulta que ellos no fueron convocados, no les informaron, el procedimiento lo consideran nulo. Supuestamente lo sacaron para una institución de la gobernación, diciendo que iban a beneficiar al pueblo, que iban a hacer pan para todos los sectores y no han hecho nada de eso, no hay beneficios ni para la institución ni para el pueblo”, refirió la edila.