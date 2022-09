El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 4 de septiembre de 2022

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Es un buen día para descansar. Simplemente no hagas nada o elige cosas que requieran el mínimo esfuerzo. La clave para empezar la semana con energía es que recargues las energías durante el fin de semana.

Tauro

Ser más amoroso, comprensivo y empatico hará que tu relación de un giro de 180 grados. Puede que tu amor sea profundo, pero si te muestras frío e indiferente tu pareja no lo sentirá.

Géminis

No te hace falta ser devastadoramente sincero y mucho menos si la otra persona no te ha pedido tu opinión. La clave no es lo que dices, sino como lo dices. Di lo que piensas, pero hazlo con limites, respeto y consideración.

Cáncer

No busques el momento perfecto, sólo busca el momento y hazlo perfecto.

Puedes esperar hasta sentirte fuerte y cómodo con la situación, pero no demores, porque entre más rápido, mucho mejor.

Leo

Encuentras la solución a un problema, pero aún así estás tenso y esperas lo peor. Relájate y piensa en positivo. La mente domina todo y así como puede conducirte a la cima, también puede hundirte en un hueco de ansiedad.

Virgo

No es momento para quejarse, si algo anda mal, arréglalo. ¿Como? A través de tus decisiones. Y sino se puede arreglar, déjalo pasar. ¿O acaso crees que luchar contra la corriente funciona?

Libra

Nada de conformarse sólo con lo que necesitas, trabaja para tener también lo que mereces. Dale poder a tomar el camino correcto, que quizá no sea el más cómodo, pero que a pesar de sus baches te conducirá adonde debes estar.

Escorpio

Levántate, prepara una bebida caliente, haz ejercicios, toma un buen desayuno, organiza tu casa y crea una agenda para la próxima semana. Más tarde pide comida para llevar o delivery y luego haz algo que te guste hacer. La idea es que te relajes.

Sagitario

Sal a caminar, piensa en lo que hiciste durante la semana, que aprendiste, en que fallaste y planifica que harás la próxima para hacerlo mejor. No lo hagas bajo presión, en posición de víctima ni con arrepentimientos, se trata de hacer una evaluación saludable de tu vida y sacar lo mejor de tus experiencias.

Capricornio

Distribuye bien tu tiempo, un poco para tus seres queridos y otro poco para ti, pero procura que lo que hagas sea con entrega y calidad. Puedes compartir, pero siempre tu prioridad debes ser tú .

Acuario

Hoy pon tu teléfono en modo “silencio”, desconéctate de correos, notificaciones y redes sociales y disfruta tu domingo. Libérate por un rato de la rutina, de lo que te sientes obligado a hacer, pero sobretodo de la ansiedad de estar en donde no quieres estar.

Piscis

Si lo intentas y no funciona, vuelve a intentarlo y si de nuevo no funciona, detente, reflexiona y evalúa que tanto vale la pena seguir adelante. No temas deshechar ideas o proyectos, puede que en el fondo no sean para ti. Por otro lado, siempre puedes crear alguno nuevo, más exitoso y que te haga más feliz.